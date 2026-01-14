logo

Главная Новости Мир Европа Глава МИД Дании ответил на заявления Трампа о Гренландии и напомнил о НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава МИД Дании ответил на заявления Трампа о Гренландии и напомнил о НАТО

В Белом доме состоялась встреча относительно будущего Гренландии

14 января 2026, 23:16
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен после встречи в Белом доме заявил, что ему не удалось изменить позицию США по Гренландии.

Глава МИД Дании ответил на заявления Трампа о Гренландии и напомнил о НАТО

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен. Фото: из открытых источников

На пресс-конференции он назвал дискуссию с представителями администрации Дональда Трампа "откровенной, но конструктивной". Однако утверждает, что позиции сторон "продолжают отличаться".

Министр напомнил, что Гренландия с 1949 года является членом НАТО и подпадает под действие статьи 5. По его словам, китайских кораблей вблизи острова не было около десяти лет.

По словам главы МИД, Дания создаст "рабочую группу высокого уровня", чтобы выяснить, есть ли возможность найти совместное с США решение.

"Должен сказать, что мы в определенной степени разделяем беспокойство Трампа, что в Арктике, безусловно, сложилась новая ситуация с безопасностью", — сказал Расмуссен.

Датский министр заявил, что Гренландия "на данный момент и в ближайшем будущем" останется в составе Дании.

"Мы считаем себя ближайшими союзниками США. В Афганистане у нас было столько же жертв, сколько и США. Я хорошо понимаю, что будущее не обязательно зависит от прошлого, но считаю, что важно помнить о прошлом", — подчеркнул Расмуссен.

В Белом доме состоялась встреча вице-президента США Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел Дании Ларсом Локке Расмуссеном и министром независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт.

Стороны обсудили требования президента Дональда Трампа, заявляющего о намерении взять под контроль Гренландию.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается , а границы государств нельзя менять силой. Это касается не только острова или Королевства Дании, но и является принципиальным вопросом международного права, заявила она во время общения с журналистами перед важными переговорами с правительством США и союзниками.



