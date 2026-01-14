logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Глава МЗС Данії відповів на заяви Трампа про Гренландію та нагадав про НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Глава МЗС Данії відповів на заяви Трампа про Гренландію та нагадав про НАТО

У Білому домі відбулась зустріч щодо майбутнього Гренландії

14 січня 2026, 23:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен після зустрічі у Білому домі заявив, що йому не вдалося змінити позицію США щодо Гренландії.

Глава МЗС Данії відповів на заяви Трампа про Гренландію та нагадав про НАТО

Глава МЗС Данії Ларс Локке Расмуссен. Фото: з відкритих джерел

На пресконференції він назвав дискусію з представниками адміністрації Дональда Трампа "відвертою, але конструктивною". Однак, стверджує, що позиції сторін "продовжують відрізнятися".

Міністр нагадав, що Гренландія з 1949 року є членом НАТО і підпадає під дію статті 5. За його словами, китайських кораблів поблизу острова не було близько десяти років. 

За словами глави МЗС, Данія створить "робочу групу високого рівня", щоб з'ясувати, чи є можливість знайти спільне із США рішення.

"Мушу сказати, що ми певною мірою поділяємо занепокоєння Трампа, що в Арктиці безперечно склалася нова ситуація з безпекою", — сказав Расмуссен.

Данський міністр заявив, що Гренландія "на даний момент і в найближчому майбутньому" залишиться у складі Данії. 

"Ми вважаємо себе найближчими союзниками США. В Афганістані ми мали стільки ж жертв, скільки і США. Я добре розумію, що майбутнє не обов'язково залежить від минулого, але вважаю, що важливо пам'ятати про минуле", — наголосив Расмуссен.

У Білому домі відбулася зустріч віцепрезидента США Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Данії Ларсом Локке Расмуссеном та міністром незалежності та закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт. 

Сторони обговорили вимоги президента Дональда Трампа, який заявляє про намір взяти під контроль Гренландію. 

Як повідомляв портал "Коментарі", прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія не продається, а кордони держав не можна змінювати силою. Це стосується не лише острова чи Королівства Данії, а є принциповим питанням міжнародного права, заявила вона під час спілкування з журналістами перед важливими переговорами з урядом США та союзниками.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини