Глава МИД Молдовы сделал громкое заявление об объединении с Румынией

В Молдове вновь активизировалась дискуссия о возможном объединении с Румынией после резонансного заявления министра иностранных дел Михая Попшоя. Глава дипломатического ведомства признался, что поддержал бы такую инициативу на референдуме и считает, что тема больше не должна оставаться политическим табу.

Молдова и Румыния.

Во время эфира программы "Евробезопасность" на телеканале Vocea Basarabiei министр отметил, что унионистские настроения присутствуют в молдавском обществе на протяжении многих лет.

По его словам, общая история, язык и культурные связи между двумя государствами делают подобные дискуссии естественными, а вопросы об объединении регулярно звучат на встречах политиков с гражданами.

Попшой подчеркнул, что государственные деятели должны открыто говорить о перспективах, которые волнуют общество. Он отметил, что за более чем три десятилетия независимости Молдовы сценарий объединения так и не был реализован, однако это не означает, что вопрос исчез из общественной повестки.

Отвечая на вопрос о возможном голосовании на референдуме, министр заявил, что как гражданин Румынии не смог бы поддержать вариант "против". Вместе с тем он подчеркнул, что любые практические шаги в сторону объединения возможны лишь при наличии широкой общественной поддержки как в Молдове, так и в Румынии.

Несмотря на громкое заявление, глава МИД дал понять, что нынешний курс Кишинева остается неизменным. Главной стратегической целью страны он назвал вступление в Европейский Союз. По словам Попшоя, именно евроинтеграция сегодня является приоритетом для властей, поскольку позволяет Молдове сблизиться не только с Румынией, но и со всем европейским сообществом.

Заявление министра уже вызвало оживленную реакцию в политических кругах и может стать одним из самых обсуждаемых вопросов внутренней политики страны в ближайшие месяцы.

