Глава МЗС Молдови зробив гучну заяву про об'єднання з Румунією

У Молдові знову активізувалася дискусія щодо можливого об'єднання з Румунією після резонансної заяви міністра закордонних справ Міхая Попшоя. Глава дипломатичного відомства зізнався, що підтримав би таку ініціативу на референдумі і вважає, що тема не повинна залишатися політичним табу.

Під час ефіру програми Євробезпека на телеканалі Vocea Basarabiei міністр зазначив, що уніоністські настрої присутні в молдавському суспільстві протягом багатьох років.

За його словами, спільна історія, мова та культурні зв'язки між двома державами роблять подібні дискусії природними, а питання про об'єднання регулярно звучать на зустрічах політиків із громадянами.

Попшой наголосив, що державні діячі мають відкрито говорити про перспективи, які хвилюють суспільство. Він зазначив, що за більш як три десятиліття незалежності Молдови сценарій об'єднання так і не був реалізований, проте це не означає, що питання зникло з громадського порядку денного.

Відповідаючи на запитання щодо можливого голосування на референдумі, міністр заявив, що як громадянин Румунії не зміг би підтримати варіант "проти". Водночас він наголосив, що будь-які практичні кроки у бік об'єднання можливі лише за наявності широкої громадської підтримки як у Молдові, так і Румунії.

Незважаючи на гучну заяву, глава МЗС дав зрозуміти, що нинішній курс Кишинева залишається незмінним. Головною стратегічною метою країни він назвав вступ до Європейського Союзу. За словами Попшоя, саме євроінтеграція сьогодні є пріоритетом для влади, оскільки дозволяє Молдові зблизитися не лише з Румунією, а й з усією європейською спільнотою.

Заява міністра вже викликала жваву реакцію в політичних колах і може стати одним із найбільш обговорюваних питань внутрішньої політики країни найближчими місяцями.

