В Молдове отреагировали на указ Путина о Приднестровье: какова цель Кремля

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтян заявил, что решение Кремля упростить получение российского гражданства для жителей непризнанного Приднестровья может быть связано с попыткой привлечь новых военных для войны против Украины.

Александру Мунтяну.

Александру Мунтяну заявил, что российские власти сталкиваются со снижением темпов набора в армию для войны против Украины, поэтому пытаются расширить круг потенциальных мобилизационных ресурсов.

"Русский паспорт становится паспортом страны-агрессора, которую не признают в цивилизованном мире. Я считаю, что решение Кремля связано с попыткой привлечь на фронт как можно больше солдат, учитывая, что в последнее время темпы набора снизились", – сказал Мунтяну.

Глава правительства Молдовы призвал жителей Приднестровья осторожно относиться к инициативам Кремля и помнить, что гражданство предусматривает не только преимущества, но и обязанности, включая налоги и другие государственные обязательства. Мунтяну заявил, что власти Молдовы обсуждают возможные ответные меры, включая вызов российского посла в Министерство иностранных дел.

Накануне российский диктатор Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья. Теперь они могут подавать документы через российские консульства без соблюдения части стандартных требований, включая проживание на территории РФ или подтверждение знания русского языка. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил провести консультации с молдавской стороной после появления нового указа Кремля.

