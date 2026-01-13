logo

Гренландия не имеет вооруженных сил: кто защищает самый большой в мире остров
НОВОСТИ

Гренландия не имеет вооруженных сил: кто защищает самый большой в мире остров

В Гренландии отсутствует собственная армия. Кто защищает арктический остров и почему Европа заговорила о военном присутствии.

13 января 2026, 14:50
Автор:
Slava Kot

После резонансных заявлений Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты "должны захватить Гренландию из соображений национальной безопасности", вопрос безопасности острова оказался в центре европейской политики. В Дании оппозиционные партии усилили давление на правительство, требуя реальных гарантий защиты автономной территории в Арктике, в том числе размещения европейского военного контингента.

Гренландия не имеет вооруженных сил: кто защищает самый большой в мире остров

Кто защищает Гренландию. Фото из открытых источников

Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания, но не имеет собственных вооруженных сил. Формально ее оборону обеспечивает Копенгаген. Безопасность острова занимает Датское арктическое командование (Arktisk Kommando), штаб которого расположен в столице Гренландии городе Нуук. Контингент насчитывает около 250-300 военнослужащих, специализирующихся на патрулировании, поисково-спасательных операциях и контроле над огромной арктической территорией. Они также известны своим использованием собачьих упряжек в суровых арктических условиях.

Ограниченные военные возможности острова неоднократно становились объектом иронии, в частности со стороны Трампа, заявлявшего, что вся защита Гренландии якобы "сводится к нескольким собачьим упряжкам".

Также на военной базе США Питуффик в Гренландии находится около 150 американских солдат.

На фоне обострения риторики от президента США четыре оппозиционные партии Дании призвали правительство Мэтте Фредериксен инициировать создание европейского военного присутствия на острове. Премьер в ответ организовала совместное заявление с лидерами ведущих стран ЕС, которые подтвердили готовность защищать территориальную целостность Гренландии, хотя и без конкретных планов размещения войск.

За последние месяцы в Гренландии прошло несколько международных военных учений. В сентябре 2025 года там прошли учения Arctic Light, в которых приняли участие 550 военнослужащих из Дании, Германии, Франции, Норвегии и Швеции. Летом Вооруженные силы Дании провели обучение PASSEX вместе с Францией вблизи Какортока, а также приняли участие в канадской операции Nanook Tuugaalik вместе с французскими и германскими подразделениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шансы перехода Гренландии под контроль США резко выросли.

Также "Комментарии" писали, что в США хотят переименовать Гренландию.



