Шанси переходу Гренландії під контроль США різко зросли

Ймовірність того, що Гренландія може перейти під контроль США до кінця 2026 року, різко зросла після серії заяв президента Дональда Трампа щодо необхідності для Сполучених Штатів отримати найбільший острів на планеті.

За даними платформи прогнозування Polymarket, станом на 12 січня сценарій за якого Гренландія перейде під контроль США оцінюється у 17%. Це майже вдвічі більше, ніж ще наприкінці минулого року.

Ринок ставок щодо майбутнього найбільшого острова у світі був відкритий у грудні і тривалий час утримувався на рівні 6–9%. Однак на початку 2026 року крива різко пішла вгору.

Каталізатором зростання ставок стала військова операція США у Венесуелі, під час якої був затриманий лідер країни Ніколас Мадуро. Після цього Трамп знову повернувся до теми Гренландії, наголосивши, що острів має "критичне значення" для національної безпеки США. У Вашингтоні не приховують, що розглядають різні варіанти встановлення американського контролю над Гренландією, від купівлі території до військових сценаріїв.

Polymarket чітко визначає критерії, за якими прогноз буде визнано реалізованим. Йдеться про перехід більшої частини Гренландії зі статусу автономної території у складі Данії під офіційну юрисдикцію США, як штату, території або в іншій формі. Достатньою підставою вважатиметься і спільна офіційна заява Вашингтона та Копенгагена, навіть без негайної фактичної передачі контролю.

На Polymarket вже зробили прогнози щодо майбутнього Гренландії на суму понад 6,35 млн доларів.

