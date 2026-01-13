Гренландія не має збройних сил: хто захищає найбільший у світі острів

Після резонансних заяв Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати "повинні захопити Гренландію з міркувань національної безпеки", питання безпеки острова опинилося в центрі європейської політики. У Данії опозиційні партії посилили тиск на уряд, вимагаючи реальних гарантій захисту автономної території в Арктиці, зокрема до розміщення європейського військового контингенту.

Хто захищає Гренландію. Фото з відкритих джерел

Гренландія є автономною територією у складі Королівства Данія, але не має власних збройних сил. Формально її оборону забезпечує Копенгаген. Безпекою острова опікується Датське арктичне командування (Arktisk Kommando), штаб якого розташований у столиці Гренландії місті Нуук. Контингент налічує близько 250–300 військовослужбовців, які спеціалізується на патрулюванні, пошуково-рятувальних операціях та контролі над величезною арктичною територією. Вони також відомі своїм використанням собачих упряжок у суворих арктичних умовах.

Обмежені військові можливості острова неодноразово ставали об’єктом іронії, зокрема з боку Трампа, який заявляв, що увесь захист Гренландії нібито "зводиться до кількох собачих упряжок".

Також на військовій базі США Пітуффік в Гренландії перебуває близько американських 150 солдатів.

На тлі загострення риторики від президента США чотири опозиційні партії Данії закликали уряд Метте Фредеріксен ініціювати створення європейської військової присутності на острові. Прем’єрка у відповідь організувала спільну заяву з лідерами провідних країн ЄС, які підтвердили готовність захищати територіальну цілісність Гренландії, хоча й без конкретних планів щодо розміщення військ.

За останні місяці в Гренландії відбулося кілька міжнародних військових навчань. У вересні 2025 року там відбулися навчання Arctic Light, в яких взяли участь 550 військовослужбовців з Данії, Німеччини, Франції, Норвегії та Швеції. Влітку Збройні сили Данії провели навчання PASSEX разом з Францією поблизу Какортока, а також взяли участь в канадській операції Nanook Tuugaalik разом з французькими та німецькими підрозділами.

