«Гренландский конфликт»: кто вызвался быть посредником между Европой и Трампом
«Гренландский конфликт»: кто вызвался быть посредником между Европой и Трампом

Премьер Италии считает, что США могли неправильно понять действия Европы в Арктике

19 января 2026, 15:32
Автор:
Кравцев Сергей

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила о готовности выступить посредником между Европейским Союзом и президентом США Дональдом Трампом по вопросу безопасности вокруг Гренландии. Она допустила, что Вашингтон мог неправильно интерпретировать решение европейских стран направить военные подразделения на арктический остров. Об этом сообщает Bloomberg.

«Гренландский конфликт»: кто вызвался быть посредником между Европой и Трампом

Джорджия Мелони. Фото: из открытых источников

Заявление последовало после угроз Трампа ввести таможенные ограничения против европейских государств, которые присоединились к усилению военного присутствия в Гренландии. По словам Мэлони, перспектива повышения пошлин для стран, способствующих безопасности региона, ошибочна. Она подчеркнула, что не разделяет такую позицию американского президента.

Итальянский премьер подчеркнула, что у Европы и США есть общие опасения относительно ситуации в Арктике, где все активнее действуют Россия и Китай. По ее мнению, размещение европейских войск следует рассматривать не как шаг против Соединенных Штатов, а ответ на угрозы со стороны других глобальных игроков.

Мэлони также сообщила, что уже обсуждала эту тему непосредственно с Дональдом Трампом и изложила ему свою позицию. По ее словам, союзники по НАТО работают над более широкой стратегией обеспечения безопасности в Арктическом регионе, а новые санкции или пошлины со стороны США лишь усложнят ситуацию.

"Мы должны возобновить диалог и избежать эскалации — именно над этим я сейчас работаю", — заявила премьер-министр Италии.

Она также подчеркнула, что не поддерживает какие-либо военные действия США с целью захвата Гренландии, признавая стратегическое значение острова и необходимость его защиты от российских и китайских угроз.

По мнению Мэлони, ключевой проблемой остается дефицит четкой коммуникации между обеими сторонами Атлантики, который и привел к нынешнему напряжению.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейский Союз разрабатывает ряд жестких мер в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа установить американский контроль над Гренландией. Брюссель рассматривает как введение масштабных пошлин на американские товары на сумму до 93 млрд евро, так и ограничение доступа компаний из США к единому европейскому рынку. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-19/meloni-offers-to-be-europe-s-mediator-with-trump-on-greenland
