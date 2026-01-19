«Гренландський конфлікт»: хто визвався бути посередником між Європою і Трампом

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила про готовність виступити посередником між Європейським Союзом і президентом США Дональдом Трампом у питанні безпеки навколо Гренландії. Вона припустила, що Вашингтон міг неправильно інтерпретувати рішення європейських країн направити військові підрозділи на арктичний острів. Про це повідомляє Bloomberg.

Джорджия Мелоні. Фото: з відкритих джерел

Заява пролунала після погроз Трампа запровадити митні обмеження проти європейських держав, які долучилися до посилення військової присутності в Гренландії. За словами Мелоні, перспектива підвищення мит для країн, що сприяють безпеці регіону, є хибною. Вона наголосила, що не поділяє таку позицію американського президента.

Італійська прем’єрка підкреслила, що Європа та США мають спільні побоювання щодо ситуації в Арктиці, де дедалі активніше діють Росія та Китай. На її думку, розміщення європейських військ слід розглядати не як крок проти Сполучених Штатів, а як відповідь на загрози з боку інших глобальних гравців.

Мелоні також повідомила, що вже обговорювала цю тему безпосередньо з Дональдом Трампом і виклала йому свою позицію. За її словами, союзники по НАТО працюють над ширшою стратегією забезпечення безпеки в Арктичному регіоні, а нові санкції чи мита з боку США лише ускладнять ситуацію.

"Ми повинні відновити діалог і уникнути ескалації – саме над цим я зараз працюю", — заявила прем’єр-міністр Італії.

Вона також наголосила, що не підтримує будь-які військові дії США з метою захоплення Гренландії, водночас визнаючи стратегічне значення острова та необхідність його захисту від російських і китайських загроз.

На думку Мелоні, ключовою проблемою залишається дефіцит чіткої комунікації між обома сторонами Атлантики, який і призвів до нинішнього напруження.

