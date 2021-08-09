Грета Тунберг украсила первую обложку Vogue Scandinavia (ФОТО)

Прославившаяся на весь мир эко-активистка Грета Тунберг появилась на обложке Vogue Scandinavia. 8 августа вышел первый номер издания Vogue Scandinavia, публикации в котором будут появляться только в электронной версии и в целом охватят сферу моды и красоты Исландии, Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Об этом сообщается на сайте издания Vogue Scandinavia.

Грета Тунберг, фото Vogue Scandinavia

Героиней первого номера стала активистка Грета Турнберг, которой в этом году исполнилось 18 лет. Девушка исповедует осознанное потребление и благодаря стойкой позиции стала самой узнаваемой активисткой в мире. По ее словам, она в последний раз покупала одежду три года назад, и та была уже ношеной.

Грета Тунберг выглядит столь же свежо, как мы видели в различных документальных фильмах и новостях о ней. Ее длинные заплетенные в косу волосы, которыми она иногда теребит днем, лежат на плече. Она носит полосатую хлопковую рубашку, помятую и потрепанную, которая выглядит так, будто ее стирали тысячу раз. Ее мешковатые леггинсы с леопардовым принтом говорят об их возрасте. Грета указывает на лоскутное шитье — очень грубый ремонт, который она сделала сама, объясняет она.

Обычно активистка берет одежду у знакомых. Кроме того, Грета прокомментировала свое появление на обложке журнала. По словам девушки, значительное влияние на экологию имеет индустрия моды, ведь тренды меняются со скоростью света.



"Индустрия моды вносит огромный вклад в климатическую и экологическую катастрофу, не говоря уже о ее влиянии на бесчисленное количество рабочих, которые эксплуатируются по всему миру, чтобы некоторые могли наслаждаться быстрой модой, которую многие считают одноразовой. Многие создают впечатление, будто индустрия моды начинает брать на себя ответственность, тратя фантастические суммы на кампании, в которых они изображают себя "экологичными", "этичными", "зелеными", "климатически нейтральными" и "справедливыми"…", — сказала эко-активистка.

В Vogue Scandinavia Грету назвали голосом поколения, она, кстати, трижды номинировалась на Нобелевскую премию мира.

Первый номер журнала можно купить на сайте издания почти за 20 евро.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", эко-активистке Грете Тунберг установили памятник. Памятник Тунберг находится на территории университета Винчестера. Изображенная в полный рост скульптура "одета" в обычную спортивную кофту, а также протягивает руку к прохожим. Последняя деталь явно относится к тому, что Грета Тунберг обычно пытается донести сразу всем и каждому отдельно важные аспекты простых эковещей.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!