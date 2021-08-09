Грета Тунберг украсила первую обложку Vogue Scandinavia (ФОТО)

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Хмільовська Інна
Прославившаяся на весь мир эко-активистка Грета Тунберг появилась на обложке Vogue Scandinavia. 8 августа вышел первый номер издания Vogue Scandinavia, публикации в котором будут появляться только в электронной версии и в целом охватят сферу моды и красоты Исландии, Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Об этом сообщается на сайте издания Vogue Scandinavia.
Грета Тунберг, фото Vogue Scandinavia
Героиней первого номера стала активистка Грета Турнберг, которой в этом году исполнилось 18 лет. Девушка исповедует осознанное потребление и благодаря стойкой позиции стала самой узнаваемой активисткой в мире. По ее словам, она в последний раз покупала одежду три года назад, и та была уже ношеной.
Обычно активистка берет одежду у знакомых. Кроме того, Грета прокомментировала свое появление на обложке журнала. По словам девушки, значительное влияние на экологию имеет индустрия моды, ведь тренды меняются со скоростью света.
В Vogue Scandinavia Грету назвали голосом поколения, она, кстати, трижды номинировалась на Нобелевскую премию мира.
Первый номер журнала можно купить на сайте издания почти за 20 евро.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", эко-активистке Грете Тунберг установили памятник. Памятник Тунберг находится на территории университета Винчестера. Изображенная в полный рост скульптура "одета" в обычную спортивную кофту, а также протягивает руку к прохожим. Последняя деталь явно относится к тому, что Грета Тунберг обычно пытается донести сразу всем и каждому отдельно важные аспекты простых эковещей.
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