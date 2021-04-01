Экоактивистке Грете Тунберг установили памятник: где и зачем (ФОТО)

В Великобритании появился еще один памятник, увековечивающий современных общественных деятелей. На этот раз подобная честь была оказана известной активистке Грете Тунберг, которая ратует за сохранение экологии. Новость сообщает "Бабель", ссылаясь на британскую службу BBC.



Грете Тунберг установили памятник. Фото из открытых источников

Памятник Тунберг находится на территории университета Винчестера. Изображенная в полный рост скульптура "одета" в обычную спортивную кофту, а также протягивает руку к прохожим. Последняя деталь явно относится к тому, что Грета Тунберг обычно пытается донести сразу всем и каждому отдельно важные аспекты простых эко-вещей.

Это подтверждает и позицией университета, которые видят в статуе настоящий символ борьбы с климатическим кризисом. При этом Грету называют человеком, вдохновляющим на борьбу за справедливость и изменения мира в лучшую сторону.

На создание памятника и его установку в университете потратили около 33 тысяч долларов. При этом студенты, хоть в основном и поддерживают инициативы Тунберг, не оценили подобного жеста администрации учебного заведения. Памятник осудили и представители других колледжей Винчестера.

По словам главы студенческого общества Меган Болл, деньги, выделенные на скульптуру Тунберг, было лучше направить на нужды студентов. Тем более, что учащиеся в университете Винчестера из-за коронавирусного карантина до сих пор находятся на дистанционном обучении.

При этом администрация ВУЗа уже отмела любые обвинения своих студентов, уточнив, что памятник финансировался на в ущерб студентам или преподавателям.

Впрочем, не во всем мире настолько либерально относятся к Грете Тунберг. Напомним, "Комментарии" ранее сообщали, что на протестах индийских фермеров в знак несогласия были сожжены несколько фотографий шведской экоактивистки.

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