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Группа европейских стран ищет ракеты большой дальности для Украины

Международный фонд для Украины, созданный Великобританией, Норвегией, Данией, Швецией и Нидерландами ищет в оборонных компаниях ракеты большой дальности.

сегодня, 18:15
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Автор:

Slava Kot

Группа стран во главе с Великобританией создала Международный фонд для Украины (IFU). С его помощью привлекаются средства для первоочередной военной помощи в Украине. Фонд выразил заинтересованность приобрести для Украины ракеты большой дальности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Группа европейских стран ищет ракеты большой дальности для Украины

Ракеты ATACMS, которые могут попадать в цель на расстоянии 300 км. Фото из открытых источников

IFU, которым руководит Минобороны Великобритании от имени исполнительной комиссии, в которую входят Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды обратились к компаниям с просьбой сообщить, могут ли они предоставить ракеты большой дальности. В характеристиках указано, что эти боеприпасы должны иметь возможность преодолевать расстояние до 300 км, запускаться с земли, моря или воздуха и нести полезную нагрузку от 20 до 500 кг.


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Среди других характеристик содержались также желаемые требования, включавшие низкую вероятность перехвата снаряда, возможность управления боеприпасами, а также присутствие методов избегания противовоздушной обороны для более успешного удара по цели.

Сообщается, что фонд IFU свяжется с оборонными компаниями после 5 июня. Несмотря на это, издание The Guardian со ссылкой на британского чиновника заявляет, что окончательное решение об отправке ракет с такими возможностями в Украину не принято. Сейчас Международный фонд для Украины собрал для Украины более 620 млн. долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олаф Шольц призывает ЕС к реформам. Согласно им, такие страны как Венгрия не смогут блокировать решение Евросоюза.

Также "Комментарии" писал, что в стране назвали лидеров мира, которые больше всего помогли в войне против России.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/may/09/russia-ukraine-war-live-15-missiles-shot-down-over-kyiv-as-victory-day-begins-in-russia#top-of-blog
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