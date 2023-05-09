Группа европейских стран ищет ракеты большой дальности для Украины

Группа стран во главе с Великобританией создала Международный фонд для Украины (IFU). С его помощью привлекаются средства для первоочередной военной помощи в Украине. Фонд выразил заинтересованность приобрести для Украины ракеты большой дальности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Ракеты ATACMS, которые могут попадать в цель на расстоянии 300 км. Фото из открытых источников

IFU, которым руководит Минобороны Великобритании от имени исполнительной комиссии, в которую входят Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды обратились к компаниям с просьбой сообщить, могут ли они предоставить ракеты большой дальности. В характеристиках указано, что эти боеприпасы должны иметь возможность преодолевать расстояние до 300 км, запускаться с земли, моря или воздуха и нести полезную нагрузку от 20 до 500 кг.

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Среди других характеристик содержались также желаемые требования, включавшие низкую вероятность перехвата снаряда, возможность управления боеприпасами, а также присутствие методов избегания противовоздушной обороны для более успешного удара по цели.

Сообщается, что фонд IFU свяжется с оборонными компаниями после 5 июня. Несмотря на это, издание The Guardian со ссылкой на британского чиновника заявляет, что окончательное решение об отправке ракет с такими возможностями в Украину не принято. Сейчас Международный фонд для Украины собрал для Украины более 620 млн. долларов.

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