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Главная Новости Мир Европа Грузия приняла обновленный закон об "иноагентах": власти намекают, что подражают США, а не РФ
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Грузия приняла обновленный закон об "иноагентах": власти намекают, что подражают США, а не РФ

Принятый в Грузии законопроект регулирует, в частности, вопросы регистрации "иноагентов", обеспечения публичности заявления о регистрации и другие моменты

сегодня, 15:33
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Кравцев Сергей

Грузинский парламент в окончательном чтении принял закон "о регистрации иностранных агентов", который, по словам правящей политсилы, основан на американском FARA. Однако оппозиция и активисты иного мнения. Данный закон называют угрозой для демократии.

Грузия приняла обновленный закон об "иноагентах": власти намекают, что подражают США, а не РФ

Грузия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что вышеупомянутый закон был принят в США в 1930-х годах для подавления нацистской и советской пропаганды. Целью FARA являлось не допустить, чтобы пропаганда других стран проникала в общество и могла влиять на внутреннюю политику, когда субъекты, финансируемые из-за рубежа, не действуют автономно и полностью подчиняются указаниям.

В то же время грузинские неправительственные и медийные организации утверждают, что закон FARA в США не препятствует деятельности независимых неправительственных организаций и свободных СМИ, тогда как "незаконное правительство Иванишвили хочет переиначить российский закон, принятый против гражданского сектора".

Принятый в Грузии законопроект регулирует, в частности, вопросы регистрации "иноагентов", обеспечения публичности заявления о регистрации, подачи ежегодной финансовой декларации, аннулирования регистрации, проведения мониторинга с целью выявления "иноагентов".

В грузинском законопроекте определяется уголовная ответственность за уклонение от регистрации в качестве "иноагента" или несоблюдение соответствующих требований закона.

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