Грузия вернулась под «пятку Путина»: что к этому привело

Какие-то протесты в Грузии противников прокремлевских властей еще продолжаются, но в очень легкой версии, как деликатная демонстрация наличия иной точки зрения, отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, это никакой не Майдан и даже не "революция роз". Итак, добавляет он, Грузия практически вернулась под пятку Путина.

Протесты в Грузии

"Это заслуга не только финансовых ресурсов Кремля, когда избирателей бедной маленькой (3,7 млн. населения, нецелый Киев) страны без собственных ресурсов просто купили. Деньги российских туристов, российских релокантов, немного дохода от продажи локальной агропродукции и растущий доход от серого и откровенно черного реэкспорта в Россию разнообразной подсанкционной продукции. Воюющая Россия выгодна бедной Грузии – но этот доход очень ненадолго. Похоже, грузины этого, в принципе, не поняли, когда соглашались принимать выгоды от Кремля и прогибаться под Путина", — отметил Голобуцкий.

По его мнению, вина на грузинских избирателях — бедных и жадных, соблазнявшихся обещанными выгодами от сближения с подсанкционной Россией.

Впрочем, добавляет эксперт, вина также и на всей грузинской оппозиции: потому что не смогла объединиться даже вопреки ей же декларированной панике. Они как вошли в избирательную кампанию распыленными, так до сих пор продемонстрировали разве что очень формальную готовность к совместным действиям. Поэтому, отмечает эксперт, и протестов нет реальных, массовых и угрожающих прокремлевских сил. Поэтому и тянули с их началом, вместо того, чтобы вывести на улицы десятки тысяч в первые же часы после объявления предварительных результатов, добавил Голобуцкий.

Дополнительная вина оппозиции, добавляет эксперт, заключалась в том, что никто из них не позаботился о мотивации грузин к максимальной явке. 59% с явной апатией младшей части электората – это следствие трансляции оппозиционными лидерами уверенности "нас много, мы мощны, им ни за что нас не преодолеть".

"Вина на оппозиции, потому что ни у кого из нее очевидно не было "плана Б", хотя все громко предупреждали, что на выборах будут фальсификации, результат в пользу Иванишвили будет подделан. И когда так и случилось, как оппозиция ожидала, оказалось, что ожидания были, а планов действий на этот прогнозируемый случай не было. Ни на внутреннем поле, ни на международной арене", – говорит эксперт.

По его словам, сейчас наблюдаем возвращение России на Кавказ после поражения в Армении и снова расширение "зоны исторического интереса".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Грузии не признала результаты выборов и призвала людей выходить на протесты.



