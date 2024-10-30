Грузия вернулась под «пятку Путина»: что к этому привело

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Ткачик Олеся
Какие-то протесты в Грузии противников прокремлевских властей еще продолжаются, но в очень легкой версии, как деликатная демонстрация наличия иной точки зрения, отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, это никакой не Майдан и даже не "революция роз". Итак, добавляет он, Грузия практически вернулась под пятку Путина.
Протесты в Грузии
По его мнению, вина на грузинских избирателях — бедных и жадных, соблазнявшихся обещанными выгодами от сближения с подсанкционной Россией.
Впрочем, добавляет эксперт, вина также и на всей грузинской оппозиции: потому что не смогла объединиться даже вопреки ей же декларированной панике. Они как вошли в избирательную кампанию распыленными, так до сих пор продемонстрировали разве что очень формальную готовность к совместным действиям. Поэтому, отмечает эксперт, и протестов нет реальных, массовых и угрожающих прокремлевских сил. Поэтому и тянули с их началом, вместо того, чтобы вывести на улицы десятки тысяч в первые же часы после объявления предварительных результатов, добавил Голобуцкий.
Дополнительная вина оппозиции, добавляет эксперт, заключалась в том, что никто из них не позаботился о мотивации грузин к максимальной явке. 59% с явной апатией младшей части электората – это следствие трансляции оппозиционными лидерами уверенности "нас много, мы мощны, им ни за что нас не преодолеть".
По его словам, сейчас наблюдаем возвращение России на Кавказ после поражения в Армении и снова расширение "зоны исторического интереса".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Грузии не признала результаты выборов и призвала людей выходить на протесты.
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