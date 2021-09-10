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Главная Новости Мир Европа Хочешь социальную помощь - иди работай: в Европе придумали как заставить мигрантов работать
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Хочешь социальную помощь - иди работай: в Европе придумали как заставить мигрантов работать

По меньшей мере 20 тысяч человек будут вынуждены искать работу

сегодня, 14:20
Автор:

Козлова Альбіна

Дания объявила о нововведениях в сфере миграционной политики. Отметим, что страна проводит самую строгую миграционную политику из всех европейских государств. Об этом сообщает издание The Local.

Хочешь социальную помощь - иди работай: в Европе придумали как заставить мигрантов работать

По статистике 11% населения страны - иммгранты, фото из открытых источников

Премьер Дании Метте Фредериксен объявила, что мигрантам предложат работать определенное количество часов для получения социальных выплат. Речь идет об иммигрантах, живущих в стране 3-4 года и получающих выплаты, но не изучивших достаточно датский язык. Такие люди будут обязаны отработать не менее 37 часов в неделю. В правительстве отметили, что это поможет мигрантам ассимилироваться.

По словам Фредериксен, люди должны делать какой-то вклад в жизнь общества, быть полезными и выходить из дома. В свою очередь министр занятости Петер Гуммельгард подчеркнул, что работу для мигрантов найдут и это может быть любая работа, даже по сбору мусора. Мигрантов заставят искать себе занятость через офисы местного самоуправления.

Впрочем, такие меры хотят применить к тем, кто не может найти постоянную работу в Дании. Пока план по внедрению новых требований к мигрантам будет рассматривать парламент.

Отметим, что большинство мигрантов — это граждане стран Ближнего Востока, Северной Африки и Турции Азии. Количество мигрантов составляет 11% населения Дании. Из них 20 тысяч человек будут вынуждены работать, если они хотят и дальше получать социальную помощь. К тому же Дания уже сняла все карантинные ограничения внутри страны. Сейчас там фиксируют низкий уровень осложнений от коронавируса и смертности.

Как сообщал портал "Комментарии", еще две страны открыли свои границы для украинских туристов.


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Источник: https://www.thelocal.dk/20210908/denmark-wants-migrants-to-work-for-welfare-benefits/
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