Хочешь социальную помощь - иди работай: в Европе придумали как заставить мигрантов работать

Дания объявила о нововведениях в сфере миграционной политики. Отметим, что страна проводит самую строгую миграционную политику из всех европейских государств. Об этом сообщает издание The Local.

По статистике 11% населения страны - иммгранты, фото из открытых источников

Премьер Дании Метте Фредериксен объявила, что мигрантам предложат работать определенное количество часов для получения социальных выплат. Речь идет об иммигрантах, живущих в стране 3-4 года и получающих выплаты, но не изучивших достаточно датский язык. Такие люди будут обязаны отработать не менее 37 часов в неделю. В правительстве отметили, что это поможет мигрантам ассимилироваться.

По словам Фредериксен, люди должны делать какой-то вклад в жизнь общества, быть полезными и выходить из дома. В свою очередь министр занятости Петер Гуммельгард подчеркнул, что работу для мигрантов найдут и это может быть любая работа, даже по сбору мусора. Мигрантов заставят искать себе занятость через офисы местного самоуправления.

Впрочем, такие меры хотят применить к тем, кто не может найти постоянную работу в Дании. Пока план по внедрению новых требований к мигрантам будет рассматривать парламент.



Отметим, что большинство мигрантов — это граждане стран Ближнего Востока, Северной Африки и Турции Азии. Количество мигрантов составляет 11% населения Дании. Из них 20 тысяч человек будут вынуждены работать, если они хотят и дальше получать социальную помощь. К тому же Дания уже сняла все карантинные ограничения внутри страны. Сейчас там фиксируют низкий уровень осложнений от коронавируса и смертности.

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