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Импичмент президента Грузии: Конституционный суд начал рассмотрение

Конституционный суд Грузии решает будет ли грузинский парламент голосовать за импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили.

сегодня, 16:31
Автор:
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Slava Kot
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Конституционный суд Грузии подтвердил, что получил ходатайство об импичменте президента Саломе Зурабишвили. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Высшем судебном органе страны. Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Импичмент президента Грузии: Конституционный суд начал рассмотрение

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников

12 сентября руководящая партия Грузии "Грузинская мечта" объявила, что собрала необходимое количество подписей и вносит дело об импичменте в отношении президента Саломе Зурабишвили на рассмотрение в Конституционный суд.


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Если КС Грузии примет положительное решение, то вопрос будет выставлен в грузинском парламенте на голосование. Импичмент Саломе Зурабишвили будет действителен, если в парламенте наберут более 100 голосов из 150. В настоящее время руководящая партия "Грузинская мечта" имеет в парламенте 84 депутата.

Напомним, что Саломе Зурабишвили планировала совершить визит в Украину 24 августа в День Независимости, однако руководящая пария "Грузинская мечта" запретила выезд президенту. Кроме Украины Зурабишвили отменили визиты в Польшу, Германию, Данию, Израиль, Болгарию и другие страны. Пост президента Грузии имеет представительницы полномочия по внешней политике, поэтому правительство страны может блокировать выезд из страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале в Польше. Украинцы, якобы избившие поляков, оказались гражданами другой страны. Полиция рассказала детали стычки.

Также "Комментарии" писали, что Медведев цинично рассказал о военной агрессии России и заявил о наказании для националистов. Именно так российский политик отреагировал на 15-ю годовщину российского вторжения в Грузию.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:52

В Україні теж посада президента представницька, але реально вся влада у хунті його корумпованих друзів. В тай маленький частки малоправославії, який вдасться залишитись після корумпованого вождя брехні, треба взагалі позбутись інституту президенства. Та й іншої ганьби: КСУ, і православної секти, люструвати пропагандистів і під суд.


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