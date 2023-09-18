Импичмент президента Грузии: Конституционный суд начал рассмотрение

Конституционный суд Грузии подтвердил, что получил ходатайство об импичменте президента Саломе Зурабишвили. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Высшем судебном органе страны. Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников

12 сентября руководящая партия Грузии "Грузинская мечта" объявила, что собрала необходимое количество подписей и вносит дело об импичменте в отношении президента Саломе Зурабишвили на рассмотрение в Конституционный суд.

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Если КС Грузии примет положительное решение, то вопрос будет выставлен в грузинском парламенте на голосование. Импичмент Саломе Зурабишвили будет действителен, если в парламенте наберут более 100 голосов из 150. В настоящее время руководящая партия "Грузинская мечта" имеет в парламенте 84 депутата.

Напомним, что Саломе Зурабишвили планировала совершить визит в Украину 24 августа в День Независимости, однако руководящая пария "Грузинская мечта" запретила выезд президенту. Кроме Украины Зурабишвили отменили визиты в Польшу, Германию, Данию, Израиль, Болгарию и другие страны. Пост президента Грузии имеет представительницы полномочия по внешней политике, поэтому правительство страны может блокировать выезд из страны.

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