Инициатива Чехии заработала: когда и сколько снарядов получит Украина

Участники инициативы Чехии по покупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, предусматривающее закупку для ВСУ миллиона боеприпасов.

Украина начнет получать снаряды уже в апреле. Фото из открытых источников

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники, первоначально предполагалось, что союзники закупят для Украины 800 тысяч снарядов, в том числе 500 тысяч 155 мм калибра и 300 тысяч 122 мм калибра. Впрочем, впоследствии чешские чиновники нашли дополнительные 200 тысяч артиллерийских снарядов.

Издание пишет, что неизвестно, в каких именно странах будут закуплены боеприпасы, однако слухи указывают на Южную Корею, Турцию и, возможно, Южную Африку.

По данным Corriere della Sera, Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как ранее публично заявляло правительство Чехии, а уже в апреле.

По информации издания, всего к чешской инициативе присоединились 15 стран. Среди них – Германия, Франция, Голландия, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.

