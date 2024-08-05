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Ирландия заявила о шпионаже: какие страны обвинили

Ирландия активно наблюдает за шпионской деятельностью четырех стран, в том числе России и Китая.

сегодня, 09:20
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Автор:
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Slava Kot

Ответственный за государственную безопасность Ирландии помощник комиссара Майкл МакЭлганн обвинил Россию в шпионаже и попытки похитить государственные и корпоративные тайны. По его словам, эти страны занимаются злыми намерениями на суверенной территории Ирландии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на RTÉ.

Ирландия заявила о шпионаже: какие страны обвинили

Ирландия обвинила Россию в шпионаже. Фото из открытых источников

Майкл МакЭлганн заявил, что его подразделение безопасности и разведки имеет четыре департамента, наблюдающих за деятельностью четырех стран. По его словам, одной из этих стран является Россия.

"Ирландия поддерживает дипломатические отношения с этими странами, однако, если мы посмотрим на события в Солсбери, в Великобритании и российское вторжение в Украину, я не думаю, что многие будут удивлены, если я скажу, что Россия была одним из этих государств" , – сказал МакЭлганн.

По его словам, эти государства, включая Россию, стремятся поддерживать в Ирландии экстремистские группировки и создают недоверие к правительству. Кроме того, эти страны пытаются угнать государству и корпоративные секреты.

Другой страной, которая на уровне с Россией может заниматься шпионажем МакЭлганн назвал Китай. Также помощник комиссара указал, что Ирландия совместно с европейскими и американскими службами следят за экстремистскими организациями, в частности, ИГИЛ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шпионском скандале перед Олимпийскими играми в Париже. Французская полиция арестовала россиянина, который вел разведывательную деятельность и планировал устроить беспорядки на Олимпиаде.

Также "Комментарии" писали о том, что немецкий офицер рассказал, почему стал российским шпионом и начал передавать секретную информацию России.




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Источник: https://www.rte.ie/news/2024/0804/1463319-russia-is-one-of-the-countries-spying-in-ireland-gardai
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