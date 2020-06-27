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Испанцы начинают получать компенсацию за коронавирус

Правительство Испании реализует программу финансовой поддержки граждан

сегодня, 09:15
Автор:

Сергей Медведев
Испанцы начинают получать компенсацию за коронавирус

Граждане Испании станут получать деньги от правительства "просто так". Правительство страны запустило в действие программу минимального прожиточного дохода, в ходе которой граждане будут получать финансовую поддержку от государства. На первом этапе денежные средства получат 255тыс. Человек, которые наиболее нуждаются в социальной защите. После запуска программы в полном объеме, на выплаты смогут претендовать 850 тысяч домохозяйств или 2,3 миллиона человек.

Минимальная сумма, на которую может претендовать домохозяйство, составит 462 евро. В случае, если число членов семьи велико, размер пособия будет увеличен. Максимально испанская семья может рассчитывать на помощь в размере 1015 евро. Дотации предположительно будут ежемесячными.

 Аналитики отмечают, что  Испания стала лидиром в Евросоюзе по масштабу экономического ущерба от коронавируса. О своем банкротстве объявили порядка 100 тысяч испанских предприятий за последние два месяца. 

Как сообщал портал "Комментарии", испанские власти решили приоткрыть границы для туристов, правда, с определенными условиями. В частности, посетить Испанию смогут граждане Евросоюза, украинцам пока въехать в страну невозможно, даже с соблюдением двухнедельной самоизоляции.


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Источник: https://korrespondent.net/world/4245589-yspanyia-nachala-razdavat-denhy-hrazhdanam
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