О чем говорят заявления Столтенберга: стала ли ближе Украина к НАТО

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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев высказал уверенность в том, что согласие на членство Украины в Североатлантическом альянсе будет достигнуто во время саммита в июле. В то же время уточнил, что само вступление Украины в НАТО возможно лишь при согласии всех 32 членов Альянса. По этому поводу уже успела повозмущаться неофициальная "торпеда" Офиса президента, нардепка Марьяна Безуглая. Как оцениваете сделанные в Киеве заявления, евроатлантические перспективы Украины и поддержку нас со стороны НАТО в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Украина-НАТО. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Светлана Кушнир напоминает, что отношения Украины и Организации Североатлантического договора начались в далеком 1992 году. С тех пор многое произошло, но многое – увы, так и не случилось.
Она акцентирует, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским инициативу по созданию Специального фонда союзнических взносов для нашей страны в размере 100 млрд долларов на 5 лет.
На эти действия НАТО могли спровоцировать последние события в Конгрессе США, а именно – выделение после долгих прений помощи Украине в размере 60,8 млрд. долларов, считает Светлана Кушнир. Подчеркивая, что эта американская помощь уже поступает в нашу страну.
По ее мнению, Украина, у армии которой сейчас – колоссальный боевой опыт, имеет полное право стать членом НАТО, научить армии стран-участниц блока новым тактикам и стратегиям гибридной войны, включающей элементы разных поколений военных действий за историю человечества.
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает следующим образом:
Понятно, продолжает политолог, что Украине хотелось бы прорывных заявлений и действий на юбилейном (75-м) саммите НАТО, который состоится летом в Вашингтоне. Но этого не случится, считает он.
Из позитива – Столтенберг в очередной раз четко дало понять, что НАТО будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, акцентирует эксперт. В том числе, что есть проект военной поддержки со стороны Альянса на более 100 млрд долларов на пять лет.
Вероятно, размышляет он, этот пятилетний срок подразумевает и завершение боевых действий, и более четкие евроатлантические перспективы нашей страны.
В то же время, подчеркивает политолог, ситуация, в том числе на поле боя, достаточно динамичная – и в конечном счете всё может резко поменяться. Но это не значит, что не нужно строить планов и стратегий.
По его мнению, мы имеем право претендовать в данный момент если не на членство в НАТО, то на статус основного союзника США вне НАТО как тот же Израиль. Как показывает практика, "израильская модель" может быть весьма эффективна в контексте отражения внешних угроз.
Впрочем, констатирует эксперт, очевидно и то, что до подобной модели сотрудничества с США нам пока далеко.
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