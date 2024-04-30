О чем говорят заявления Столтенберга: стала ли ближе Украина к НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев высказал уверенность в том, что согласие на членство Украины в Североатлантическом альянсе будет достигнуто во время саммита в июле. В то же время уточнил, что само вступление Украины в НАТО возможно лишь при согласии всех 32 членов Альянса. По этому поводу уже успела повозмущаться неофициальная "торпеда" Офиса президента, нардепка Марьяна Безуглая. Как оцениваете сделанные в Киеве заявления, евроатлантические перспективы Украины и поддержку нас со стороны НАТО в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Украина имеет полное право стать членом НАТО

Политический эксперт Светлана Кушнир напоминает, что отношения Украины и Организации Североатлантического договора начались в далеком 1992 году. С тех пор многое произошло, но многое – увы, так и не случилось.

"Последнее – не только вина наших медленных союзников или недоброжелательных стран-участниц НАТО, но и наше топтание на месте, бесконечные изменения векторов развития и геополитические штормы. С начала российско-украинской войны в 2014 году, а особенно после широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году, отношения Украины и НАТО вышли на более или менее ровную дорогу", – отмечает эксперт.

Она акцентирует, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским инициативу по созданию Специального фонда союзнических взносов для нашей страны в размере 100 млрд долларов на 5 лет.

На эти действия НАТО могли спровоцировать последние события в Конгрессе США, а именно – выделение после долгих прений помощи Украине в размере 60,8 млрд. долларов, считает Светлана Кушнир. Подчеркивая, что эта американская помощь уже поступает в нашу страну.

"Мир видит, что борьба украинцев за собственную идентичность, независимость и демократию имеет важное значение для Запада. Ведь это не только борьба за восстановление территориальной целостности Украины, это отстаивание общих ценностей демократического мира перед наступлением кремлевской диктатуры. Поддержка Киева союзниками обходится им значительно меньше, чем потенциальные последствия в случае успеха Путина", – акцентирует эксперт.

По ее мнению, Украина, у армии которой сейчас – колоссальный боевой опыт, имеет полное право стать членом НАТО, научить армии стран-участниц блока новым тактикам и стратегиям гибридной войны, включающей элементы разных поколений военных действий за историю человечества.

"В Киеве Столтенберг заверил, что это точно произойдет. И пригласил президента Украины на юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле этого года. Но есть и другая сторона этого процесса. Министерство обороны Украины до сих пор никак не имплементирует все стандарты НАТО, хотя это легко мог бы сделать прямо сейчас нынешний министр Рустем Умеров, сняв часть обвинений в нашу сторону о невыполненных "домашних заданиях". И это точно, ускорило бы присоединение Украины к Альянсу, давая именно нам наибольше шансов стать его 33 членом", – резюмирует Светлана Кушнир.

Политика Альянса остается неизменной

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает следующим образом:

"Заявления Столтенберга в Киеве вполне вписываются в предыдущую "генеральную линию" Альянса. А именно – Украина точно будет в НАТО. Когда-нибудь. Ожидать чего-то нового от Столтенберга, который уже завершает свое пребывания на посту генсека НАТО, не приходилось".

Понятно, продолжает политолог, что Украине хотелось бы прорывных заявлений и действий на юбилейном (75-м) саммите НАТО, который состоится летом в Вашингтоне. Но этого не случится, считает он.

"Политика Альянса, которая выстраивается ведущими странами блока (прежде всего – США), остается неизменной. С одной стороны заверения, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО. С другой – отказ от какой-либо конкретики по этому поводу, – подчеркивает Петр Олещук. – По мнению представителей Альянса, какая-то конкретика в данном случае может привести к эскалации. И в конечном счете – к прямому столкновению России с НАТО. Чего блок всячески пытается избежать. Мы можем это не понимать, но принять придется".

Из позитива – Столтенберг в очередной раз четко дало понять, что НАТО будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, акцентирует эксперт. В том числе, что есть проект военной поддержки со стороны Альянса на более 100 млрд долларов на пять лет.

"Пока непонятно, будет ли этот план поддержан на саммите. Но, похоже, это та самая пилюля, которой нам хотят подсластить констатацию того, что по вхождению Украины в НАТО прогресса пока не ожидается", – считает Петр Олещук.

Вероятно, размышляет он, этот пятилетний срок подразумевает и завершение боевых действий, и более четкие евроатлантические перспективы нашей страны.

В то же время, подчеркивает политолог, ситуация, в том числе на поле боя, достаточно динамичная – и в конечном счете всё может резко поменяться. Но это не значит, что не нужно строить планов и стратегий.

"Параллельно с взаимодействием с НАТО в целом, Украина продолжает активно подписывать двухсторонние соглашения о безопасности с его членами. В данный момент идет серьезная подготовка к подписанию такого договора между нашей страной и США. Президент Украины уверяет, что это будет наиболее мощное соглашение из тех девяти, что подписаны ранее", – обращает внимание Петр Олещук.

По его мнению, мы имеем право претендовать в данный момент если не на членство в НАТО, то на статус основного союзника США вне НАТО как тот же Израиль. Как показывает практика, "израильская модель" может быть весьма эффективна в контексте отражения внешних угроз.

Впрочем, констатирует эксперт, очевидно и то, что до подобной модели сотрудничества с США нам пока далеко.

"Но мы должны бороться, доказывая, что достойны получать больше в сфере безопасности – и поясняя, почему", – заключает политолог.

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