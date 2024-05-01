Почему война в Украине на руку КНР: может ли измениться позиция Си Цзиньпина

Несмотря на жесткую критику со стороны США касательно китайской поддержки РФ, официальный Пекин продолжает свое подыгрывание Москве в ракурсе российско-украинской войны. И делая финансово-экономические связи более скрытыми. И продолжая игры в псевдомиротворчество. Начинающийся с 5 мая визит китайского лидера Си Цзиньпина в Европу (намерен посетить Францию, Сербию и Венгрию) тот же Bloomberg рассматривает как попытку поссорить Европу и США. Впрочем, по данным того же Bloomberg, французский президент Эммануэль Макрон надеется, что убедит Си повлиять на Путина, чтоб тот прекратил агрессию против Украины. Какие ожидания от китайской игры вокруг темы российско-украинской войны? Готов ли Пекин прислушаться к Западу – или продолжит подыгрывать Москве? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китай не будет склонять РФ прекратить войну против Украины

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

"Для США (и это обозначено в их стратегии) именно Китай является главным противником, а Россия – просто проблемой. А для Европы именно РФ – источник опасности, и КНР – скорее партнер. И на этих противоречиях Пекин пытается сыграть. В том числе чтоб, выстроить отдельную линию взаимоотношений с Европой. Тем более, что последняя ощутила – ей приходится быть более субъектной в отношении своей безопасности, менее полагаться на США".

Отсюда, поясняет эксперт, намечающийся визит Си во Францию – единственное ядерное государство в ЕС, постпред в Совбезе ООН. Страну, которая пытается перехватить у той же Германии лидерство в Европе.

"Ранее в Пекин ездил как раз таки немецкий канцлер Олаф Шольц. У ФРГ есть свои экономические интересы с КНР, куда немцы хотят перенести часть своих химических производств, чтоб те работали на дешевом российском газе", – отмечает Тарас Загородний.

Но Китай, продолжает он, не будет склонять РФ прекратить войну против Украины. Это сейчас не в его интересах. Он продолжит помогать агрессору. Ведь эта война – на руку КНР.

Во-первых, таким образом Китай ослабляет США, создает там напряжение, заставляет тратить ресурсы и терять позиции в Европе, рассказывает эксперт.

Во-вторых, идет подготовка к потенциальной атаке на страну НАТО со стороны РФ. Чтоб показать, что США являются ненадежным союзником для любой страны. Подорвать усилия Штатов по построению аналога НАТО в Азии. Речь об AUKUS, уточняет собеседник "Комментариев", – трехстороннем оборонном альянсе (Австралия, Великобритания и США), о создании которого стало известно 15 сентября 2021 года.

В-третьих, Китай создает такую зависимость России от себя (экономическую, технологическую и т.д.), что страны Запада вряд ли смогут рассматривать РФ (даже после смены там власти) в качестве потенциально союзника в гипотетической войне против Китая.

"Потому КНР не будет содействовать прекращению войны, – констатирует Тарас Загородний. – Либо же выразит готовность способствовать этому исключительно на российских условиях. Чтоб создавать снова точки давления непосредственно в Европе. Так что особо ожидать смены вектора китайской политики не приходится. Китай продолжит помогать РФ, в том числе через зависимую от него Северную Корею".

Китай явно не готов рвать отношения ни с РФ, ни с Западом

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно уверена, что Китай не изменит своего поведения. И продолжит стараться усидеть на двух стульях, маневрируя между экономическими связями с РФ – и совместными экономическими проектами, прежде всего, с ЕС.

"Для Китая важно сохранить высокий уровень товарообороты и со страной-агрессором, и с Европой и США, – отмечает эксперт. – В апреле в Китае побывали и российский глава МИД Лавров, и немецкий канцлер Шольц. Речь шла, среди прочего, о возможной роли Китая в миротворческих действиях Украины и ее партнеров. А именно – участие в саммите мира в Швейцарии, намеченном на июнь. Пока Пекин не дал четкого ответа. Мол, он за мир, хочет прекращения войны, но в таких обсуждениях должна участвовать и Россия. Напомню, что в феврале-2023 был обнародован т.н "китайский мирный план" в стиле — "за всё хорошее, против всего плохого". Там прописывалось необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность, но — ни слова о необходимости вывести российские войска с Украины".

Олеся Яхно акцентирует, что Китай явно не готов рвать ни с РФ, ни с Западом. По крайней мере – пока.

При этом, продолжает она, следует понимать, что Китай уже сыграл важную роль в предотвращении ядерных рисков. Он четко дал понять РФ, что использование ядерного оружия недопустимо ни под каким предлогом.

"И это важно для нас. Как и то, что Китай напрямую не поставляет РФ ни оружие, ни боеприпасы, ни комплектующие для них. Впрочем, в последнее время всё больше появилось сообщений о китайских шпионах в Европе, о китайских фирмах, которые завуалировано, но помогали РФ, поставляя комплектующие для вооружений. И это уже подводит КНР под санкции, о чем дали понять американцы", – поясняет аналитик.

По ее словам, нарастает и экономическое противостояние Китая с Западом. Речь о нечестной торговле. О том, что КНР "втихую" пытается монополизировать ряд сфер. И это делает разрыв между Китаем и Западом глубже.

"Нет сомнений, что КНР будет пытаться избежать напрямую санкций и конфронтации с Западом. Но продолжит поддерживать РФ, имея тут свою выгоды, а также агрессивно вести экономику по всему миру — в тех сферах, где считает нужным. А Запад будет продолжать переговоры с Китаем (экономические, политические, в том числе в вопросе сдерживания России), пытаться привлекать его к обсуждению реально мирных планов. То же участие Китая в саммите мира стало бы маркером для многих других условно нейтральных стран, прежде всего, Глобального юга. Напомню также, что уже заявлено — первый визит Путина после его очередной инаугурации (намечена на 7 мая) запланирован именно в Китай. Весьма показательно. А до этого Си Цзиньпин будет вояжировать по Европе. То есть, треугольник Запад — Китай — РФ сейчас актуален. И переговоры будут продолжать вокруг баланса в рамках это треугольника", – прогнозирует Олеся Яхно.

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