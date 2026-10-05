Испания досрочно распускает парламент и назначает выборы: что может измениться для Украины

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении досрочных всеобщих выборов. Испанцы отправятся к избирательным урнам 29 ноября 2026 года – почти за девять месяцев до окончания нынешнего парламентского срока.

Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: из открытых источников

О своем решении глава правительства сообщил после консультаций с членами кабинета, руководством Социалистической рабочей партии и политическими партнерами. Санчес признал, что его правительство допускало ошибки и не смогло выполнить все поставленные перед собой задачи.

По данным El Pais, в воскресенье премьер также проинформировал о решении короля Филиппа VI. Поводом для досрочного голосования стал, в частности, провал в Конгрессе двух правительственных декретов, связанных с жилищной политикой.

Жилищный кризис стал одной из наиболее болезненных тем для испанского общества. 3 октября массовые акции прошли примерно в 50 городах страны. В Мадриде, по данным Reuters, на улицы вышли около 70 тысяч человек. Протестующие требовали усилить защиту арендаторов и сделать жилье более доступным.

Санчес, вероятно, рассчитывает превратить эту проблему в один из главных сюжетов предвыборной кампании. Однако на кону значительно больше, чем внутренние социальные вопросы.

Politico называет предстоящие выборы потенциальным испытанием для социалистов и допускает, что их результат может поставить под вопрос существование одного из последних крупных социалистических правительств в ЕС.

Сам Санчес в обращении к испанцам сделал акцент на угрозе усиления ультраправых. Он призвал граждан решить, хотят ли они видеть Испанию частью "ультраправой волны" или сохранить курс на открытость, социальную справедливость и экологическую повестку.

Премьер также остается одним из наиболее жестких европейских критиков Дональда Трампа и политики Израиля в отношении конфликтов на Ближнем Востоке. Теперь его собственное политическое будущее решат испанские избиратели.

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