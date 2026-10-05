Іспанія достроково розпускає парламент та призначає вибори: що може змінитися для України

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про розпуск парламенту та проведення дострокових загальних виборів. Іспанці вирушать до виборчих скриньок 29 листопада 2026 року – майже за дев'ять місяців до закінчення нинішнього парламентського терміну.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: із відкритих джерел

Про своє рішення глава уряду повідомив після консультацій із членами кабінету, керівництвом Соціалістичної робочої партії та політичними партнерами. Санчес визнав, що його уряд припускався помилок і не зміг виконати всі поставлені перед собою завдання.

За даними El Pais, у неділю прем'єр також поінформував про рішення короля Пилипа VI. Приводом для дострокового голосування став, зокрема, провал у Конгресі двох урядових декретів, пов'язаних із житловою політикою.

Житлова криза стала однією з найболючіших тем для іспанського суспільства. 3 жовтня масові акції відбулися приблизно у 50 містах країни. У Мадриді, за даними Reuters, на вулиці вийшли близько 70 тисяч людей. Протестувальники вимагали посилити захист орендарів та зробити житло більш доступним.

Санчес, ймовірно, розраховує перетворити цю проблему на один із головних сюжетів передвиборчої кампанії. Однак на кону значно більше, ніж внутрішні соціальні питання.

Politico називає майбутні вибори потенційним випробуванням для соціалістів і припускає, що їх результат може поставити під сумнів існування одного з останніх великих соціалістичних урядів у ЄС.

Сам Санчес у зверненні до іспанців наголосив на загрозі посилення ультраправих. Він закликав громадян вирішити, чи хочуть вони бачити Іспанію частиною "ультраправої хвилі" чи зберегти курс на відкритість, соціальну справедливість та екологічний порядок денний.

Прем'єр також залишається одним із найжорсткіших європейських критиків Дональда Трампа та політики Ізраїлю щодо конфліктів на Близькому Сході. Тепер його політичне майбутнє вирішать іспанські виборці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп перенаправив допомогу для України та НАТО: які країни тепер у пріоритеті США.



