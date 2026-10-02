Трамп перенаправил помощь для Украины и НАТО: какие страны теперь в приоритете США

Администрация Дональда Трампа перенаправляет $52 млн американской помощи, первоначально предназначенной для европейских и ближневосточных стран, в пользу государств Латинской Америки. Об этом сообщили The Washington Post три американских чиновника.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Речь идет о средствах, которые должны были поступить Словакии, Северной Македонии, Тунису и Ираку. Теперь Вашингтон намерен направить их Панаме, Перу, Эквадору и Колумбии. Госдепартамент уведомил Конгресс о таком решении в сентябре, однако сенатор Джинн Шахин и конгрессмен Грегори Микс выступили против перенаправления.

По данным The Washington Post, законодатели пытались заблокировать решение, поскольку считают, что исполнительная власть не вправе самостоятельно менять назначение средств, выделенных Конгрессом на конкретные цели. Особое недовольство вызвало сокращение финансирования Словакии и Северной Македонии.

Эти деньги были предусмотрены законом, принятым в 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Программа должна была помогать европейским государствам укреплять оборонные возможности и стимулировать их переход от российского вооружения к закупкам американской техники.

В Госдепартаменте решение объясняют изменением внешнеполитических приоритетов администрации Трампа. В ведомстве заявили, что перенос средств в Западное полушарие позволит укрепить партнерства в сфере безопасности и противодействовать влиянию соперников США в регионе.

Особое внимание Вашингтон уделяет Колумбии, Эквадору и Перу. Госсекретарь Марко Рубио посетил эти страны в сентябре, продвигая инициативы администрации по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Спор вокруг $52 млн отражает более широкий конфликт между Белым домом и Конгрессом о распределении внешней помощи. Законодатели настаивают на соблюдении первоначального назначения средств, тогда как администрация утверждает, что новая география расходов соответствует обновленной стратегии национальной безопасности США.

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