Испания не позволила российским военным кораблям останавливаться в портах

Двум российским военным кораблям было отказано в стоянке в портах Испании 18 августа. Об этом сообщает испанское издание El Confidencial.

Испания не пустила российские военные корабли в порты, фото из открытых источников

Российские власти подавали запрос об остановке корабля "Вице-адмирал Кулаков" и корабля "Алтай" в порту Сеуты для дозаправки и пополнения продовольственных запасов. Однако, несмотря на готовность администрации порта и разрешение Генерального штаба военно-морских сил Испании принять корабли, разрешения от Министерства иностранных дел Испании (МИД) не последовало.

По словам официальных источников в этом министерстве, МИД Испании не отклонило российский запрос. Там сделали запрос у российской стороны о дополнительной информации о дальнейшем маршруте этих кораблей после того, как они выйдут из Сеуты, которая не была предоставлена.

Москва считает тайной маршрут своих кораблей и отказывается предоставлять информацию. Тогда МИД решило не санкционировать остановку, общаясь аналогично: не отвечая.

Также одной из причин запрета стоянки кораблей стало то, что это может огорчить Атлантический альянс, ведь в 2022 году в Мадриде должен пройти саммит глав государств и правительств НАТО.

Ранее администрация порта надеялась на то, что корабли остановятся и это хоть немного улучшит состояние экономики города. Ведь Сеута сейчас переживает тяжелые времена из-за обнаружения в порту контрабанды в 2019 году, закрытия границы с Марокко и карантина из-за пандемии.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", нелегальные мигранты, направляющиеся в Америку, должны ждать разрешение от Министерства внутренних дел США в Мексике. Судьи будут рассматривать каждое конкретное дело и давать / не давать вид на жительство в Соединенных штатах.

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