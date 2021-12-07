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В румынских Карпатах на украинских туристов напал медведь: есть пострадавшие

Двое украинцев пострадали в румынских Карпатах

сегодня, 17:45
Автор:

Денис Подставной
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В Румынии медведь напал на туристов из Украины. Об этом пишет издание Ziarulprahova.

В румынских Карпатах на украинских туристов напал медведь: есть пострадавшие

Медведь. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в районе замка Пелеш, который находится неподалёку от города Синая в Румынии. Сообщается, что медведица напала на граждан Украины, испугавшись взрывов петард, которые использовали туристы. 

На место событий прибыла оперативная бригада. Ею были обнаружены 28-летний мужчина и 32-летняя женщина. Украинцы получили ранения рук и ног. 

Власти города Синая заявили, что украинцы пострадали не в результате нападения зверя, который защищал своего детеныша, а пытаясь убежать от него. Туристы поранились колючей проволокой, перелезая через забор. Потерпевших доставили в медицинское учреждение. 

Как пишет СМИ, после звонка службы экстренной помощи 112, бригада жандармерии Прахова оцепила территорию, где люди подверглись нападению. Они охраняли периметр и информировали людей, находящихся в этом районе, о потенциальной опасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Узбекистане прогремел мощный взрыв в торговом центре. Взрывом было частично уничтожено здание. После этого образовалось возгорание. В результате происшествия погибли два человека и еще несколько граждан получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что во французском муниципалитете Санари-сюр-Мер произошел взрыв в жилом здании. В результате инцидента произошло частичное обрушение дома и под его завалами оказались несколько граждан. На данный момент устанавливаться точное количество потерпевших. 


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Источник: http://ziarulprahova.ro/2021/12/alerta-la-sinaia-doi-turisti-din-ucraina-s-au-ranit-dupa-ce-au-fugit-de-o-ursoaica-in-zona-castelului-peles/
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