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Испанский остров Пальма засыпало вулканическим пеплом (ФОТО)

Извержение вулкана продолжается уже больше месяца

сегодня, 12:13
Автор:

Денис Подставной
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На Канарах остров оказался засыпан вулканическим пеплом. Об этом сообщает издание euronews.

Испанский остров Пальма засыпало вулканическим пеплом (ФОТО)

Вулканический пепел засыпал остров Ла-Пальма. Фото: Reuters

С момента начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха, что на испанском острове Ла-Пальма прошло уже шесть недель. За это время большое количество вулканической породы и пепла покрыло территорию острова. 

Сообщается, что к уборке пепла были привлечены служащие сухопутной армии и чрезвычайного военного подразделения Испании. Согласно данным сотрудников спасательной службы, потоки раскалённой лавы заставили покинуть свои дома около семи с половиной тысяч людей. Было уничтожено более двух с половиной тысяч зданий. 

Испанский остров Пальма засыпало вулканическим пеплом (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters 

Всего вулканической породой было покрыто более 970 гектаров сельскохозяйственных угодий. Между тем, жизнь 85 тысяч жителей Ла-Пальмы продолжается в обычном режиме, с поправкой на то, что им приходится заниматься уборкой вулканического пепла. 

Испанский остров Пальма засыпало вулканическим пеплом (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сторону нашей планеты летит гигантская комета. Отмечается, что сначала астрономы думали, что данный объект являлся карликовой планетой. В этот момент космический камень  находится приблизительно в трех миллиардах километров от нас. Астрономы рассказали, что несмотря на большие размеры кометы, даже при самом близком её приближении к Земле ее невозможно будет увидеть невооруженным глазом. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Австралию обрушился мощный шторм, который принёс с собой град большого размера. Согласно данным СМИ, размер градин достигал размеров куриного яйца или мяча для гольфа. Стихия оставила без электроэнергии несколько тысяч зданий. 


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Источник: https://www.euronews.com/2021/10/31/canary-islands-volcano-still-erupting-ash-worries-locals
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