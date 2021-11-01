Испанский остров Пальма засыпало вулканическим пеплом (ФОТО)

На Канарах остров оказался засыпан вулканическим пеплом. Об этом сообщает издание euronews.

Вулканический пепел засыпал остров Ла-Пальма. Фото: Reuters

С момента начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха, что на испанском острове Ла-Пальма прошло уже шесть недель. За это время большое количество вулканической породы и пепла покрыло территорию острова.

Сообщается, что к уборке пепла были привлечены служащие сухопутной армии и чрезвычайного военного подразделения Испании. Согласно данным сотрудников спасательной службы, потоки раскалённой лавы заставили покинуть свои дома около семи с половиной тысяч людей. Было уничтожено более двух с половиной тысяч зданий.





Фото: Reuters

Всего вулканической породой было покрыто более 970 гектаров сельскохозяйственных угодий. Между тем, жизнь 85 тысяч жителей Ла-Пальмы продолжается в обычном режиме, с поправкой на то, что им приходится заниматься уборкой вулканического пепла.

Фото: Reuters

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сторону нашей планеты летит гигантская комета. Отмечается, что сначала астрономы думали, что данный объект являлся карликовой планетой. В этот момент космический камень находится приблизительно в трех миллиардах километров от нас. Астрономы рассказали, что несмотря на большие размеры кометы, даже при самом близком её приближении к Земле ее невозможно будет увидеть невооруженным глазом.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Австралию обрушился мощный шторм , который принёс с собой град большого размера. Согласно данным СМИ, размер градин достигал размеров куриного яйца или мяча для гольфа. Стихия оставила без электроэнергии несколько тысяч зданий.

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