Град размером с куриное яйцо: на Австралию обрушился мощный шторм (ВІДЕО)



















Австралию накрыла мощная стихия. Об этом сообщает издание УНИАН.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

На южном побережье Австралии разбушевалась непогода. В результате шторма на город Аделаида выпал большой град. По информации журналистов, размер градин был сравним с куриным яйцом или мячом для игры в гольф.

В первой половине дня через город пронеслись несколько фронтов шторма. Из-за непогоды без электроэнергии остались более шести тысяч зданий. Некоторые учебные учреждения приостановили занятия.

Согласно данным метеорологов, в ближайшее время на страну могут обрушиться новые штормы. Причиной появления свирепствующей стихии называют систему низкого давления, которая усилилась на западе Южной Австралии.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в Соединённых Штатах Америки мощный торнадо разрушал дома местных жителей. Специалисты рассказали, что порывы ветра у вихря превышали несколько сотен километров в час. Из-за вихря пострадали по меньшей мере два человека. Без электричества остались около семи тысяч клиентов. Очевидцы рассказывают, что видели как торнадо вздымал в воздух и разбрасывал обломки домов.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах заметили редкое для данного региона явление. Им оказался водяной смерч. Пугающий вихрь образовался у побережья восточного эмирата Фуджайры. Подобные смерчи обычно появляются над поверхностью большого водоема в тропических широтах. Они, как правило, существует всего до тридцати минут. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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