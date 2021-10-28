logo

BTC/USD

61258.09

ETH/USD

4191.03

LTC/USD

188.10

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Австралия и Океания Град размером с куриное яйцо: на Австралию обрушился мощный шторм (ВІДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Град размером с куриное яйцо: на Австралию обрушился мощный шторм (ВІДЕО)

Без электроэнергии остались более шести тысяч зданий

сегодня, 18:50
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:








Австралию накрыла мощная стихия. Об этом сообщает издание УНИАН.

Град размером с куриное яйцо: на Австралию обрушился мощный шторм (ВІДЕО)

Иллюстрация. Фото: Pixabay

На южном побережье Австралии разбушевалась непогода. В результате шторма на город Аделаида выпал большой град. По информации журналистов, размер градин был сравним с куриным яйцом или мячом для игры в гольф. 

В первой половине дня через город пронеслись несколько фронтов шторма. Из-за непогоды без электроэнергии остались более шести тысяч зданий. Некоторые учебные учреждения приостановили занятия. 

Согласно данным метеорологов, в ближайшее время на страну могут обрушиться новые штормы. Причиной появления свирепствующей стихии называют систему низкого давления, которая усилилась на западе Южной Австралии.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в Соединённых Штатах Америки мощный торнадо разрушал дома местных жителей. Специалисты рассказали, что порывы ветра у вихря превышали несколько сотен километров в час. Из-за вихря пострадали по меньшей мере два человека. Без электричества остались около семи тысяч клиентов. Очевидцы рассказывают, что видели как торнадо вздымал в воздух и разбрасывал обломки домов. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах заметили редкое для данного региона явление. Им оказался водяной смерч. Пугающий вихрь образовался у побережья восточного эмирата Фуджайры. Подобные смерчи обычно появляются  над поверхностью большого водоема в тропических широтах. Они, как правило, существует всего  до тридцати минут. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/v-avstralii-vypal-grad-razmerom-s-kurinoe-yayco-foto-video-sinoptik-11591080.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!