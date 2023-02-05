Испанский суд разрешил мужчине ходить голым по улицам страны

Суд в Испании вынес решение в пользу мужчины, ранее оштрафованного за то, что он ходил обнаженным по улицам испанского города Алдая близ Валенсии. 29-летний Алехандро Коломар утверждал, что штрафы, которые ему выписывали правоохранительные органы, нарушили право на мировоззрение и свободу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Алехандро Коломар ходит без одежды по улицам Испании. Фото: REUTERS/Eva Manez

Прогуливаясь по испанскому городу Алехандро Коломар получил штраф, ведь делал это без одежды. Мужчина решил обжаловать такое решение властных органов и обратился в суд.

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"Штраф не имеет смысла. Они обвинили меня в непристойном эксгибиционизме. Согласно словарю, это подразумевает сексуальные намерения и это не имеет ничего общего с тем, что я делал", – говорит испанец.

Обнаженность в общественных местах была официально разрешена в Испании с 1988 года, поэтому каждый может ходить по улицам страны без одежды, кроме Барселоны и Вальядолида, где существуют региональные запреты. Суд также отметил, что в испанском законодательстве существует "правовой вакуум" по публичной обнаженности.

Интересно, что мужчина пытался попасть в зал суда без одежды, на нем были только туристические ботинки. Однако Коломара попросили надеть одежду перед зданием суда. Верховный суд региона Валенсия принял решение, что поведение мужчины не несло угрозы для "безопасности граждан, спокойствия или общественного порядка".

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