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Историческое количество осадков: Испанию накрыл сильный град (ВИДЕО)

Непогода обрушилась на улицу города Аликанте

сегодня, 11:55
Автор:

Денис Подставной
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Сильный град накрыл Испанию. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Историческое количество осадков: Испанию накрыл сильный град (ВИДЕО)

Град. Иллюстрация: Pixabay

Обильные осадки в виде града обрушились на испанский город Аликанте 23 ноября. Сообщается, что граду предшествовало большое количество дождя за очень короткий период времени.

В аэропорту Аликанте-Элкс менее, чем за час выпало 58 миллиметров дождя (из ни 47,5 миллиметров за 30 минут)

По данным СМИ, метеостанция в Аликанте зафиксировала, что всего за 25 минут в городе выпало историческое количество града -  46 миллиметров.
В Сети появляются видео с места событий. На кадрах видно, как град и сильный дождь накрыли город. 
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Индонезия страдает от непогоды. Проливные дожди образовали масштабные наводнения в некоторых районах страны. На островах Суматра и Ява сошли оползни. Под завалами погибли по меньшей мере пять граждан. Стихия повредила сотни домов местных жителей. Реки выходят из берегов. Специалисты фиксируют, что в некоторых районах провинции Северная Суматра глубина паводковых вод может превышать метр. 
Также сайт "Комментарии" писал о том, что в австралийском городе Мэриборо местный житель обнаружил находку внеземного происхождения. Мужчина занимался поиском драгоценных металлов, однако его детектор зафиксировал нечто необычное — странный камень весом 17 килограммов. Отмечается, что он не был похож на другие камни. Спустя некоторое время австралиец отнес его геологом. Специалисты изучили находку и сделали вывод, что камень является метеоритом. Кроме того, они назвали его примерный возраст — более 4,5 миллиарда лет. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4420568-v-yspanyy-vypalo-rekordnoe-kolychestvo-hrada
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