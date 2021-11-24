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В австралийском парке мужчина обнаружил находку внеземного происхождения: как она выглядит (ФОТО)

В австралийском городе Мэриборо обнаружили древний метеорит

сегодня, 18:45
Автор:

Денис Подставной
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В Австралии мужчина нашел в парке большой обломок метеорита. Об этом сообщает издание  Science Times.

В австралийском парке мужчина обнаружил находку внеземного происхождения: как она выглядит (ФОТО)

В Австралии обнаружили метеорит. Фото: Pixabay

В 2015 году житель австралийского города Мэриборо занимался поисками золота в местном парке. Однако, вместо благородного металла детектор зафиксировал необычный камень весом 17 килограммов. Отмечается, что находка вовсе не походила на другие камни. 

Австралиец решил, что в камне могут быть золотые самородки и забрал домой. Мужчина множеством способов пытался разломать его, однако ни одна его попытка не увенчалась успехом. Спустя время он обратился к геологам.

Специалисты выяснили, что необычная находка является метеоритом. Согласно предварительным оценкам, возраст космического камня составляет более четырех с половиной миллиардов лет. 

Небесное тело назвали в честь города, в котором его нашли. 

В австралийском парке мужчина обнаружил находку внеземного происхождения: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: sciencetimes.com

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Китае врач во время осмотра пациентки обнаружил необычную находкуПотерпевшая почувствовала дискомфорт в ушном канале и обратилась за помощью к врачам. Специалист, проводивший осмотр, был поражен увиденным. По барабанной перепонке женщины ползал паук. "Поселенца" удалось достать с помощью инструментов.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Канаде осколок метеорита пробил крышу дома и рухнул на подушку рядом с женщиной. Женщина проснулась от сильного шума и увидела, что рядом с ней лежит камень. Отмечается, что канадка не получила никаких ранений. Обломок небесного тела женщина планирует сохранить на память своим внукам. 


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Источник: https://www.unian.net/science/muzhchina-iskal-zoloto-v-parke-i-natknulsya-na-17-kilogrammovyy-meteorit-novosti-11619406.html
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