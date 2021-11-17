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Истребитель F-35 Великобритании рухнул в Средиземное море

Самолет взлетел с авианосца HMS Queen Elizabeth

сегодня, 19:25
Автор:

Денис Подставной
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Истребитель F-35 Королевских военно-воздушные сил Великобритании потерпел крушение в водах Средиземного моря. Об этом сообщается на официальной странице министерство обороны Британии в социальной сети Twitter.

Истребитель F-35 Великобритании рухнул в Средиземное море

F-35. Фото: Pixabay

Инцидент произошел сегодня утром, 17 ноября. Как стало известно истребитель F-35, который взлетел с авианосца HMS Queen Elizabeth, упал в воду. Пилот воздушного судна успел катапультироваться. В ведомстве отметили, что происшествие случилось во время выполнения штатного полета. 

Пилота вытащили из воды и доставили на борт корабля. На данный момент уже начато расследование по факту аварии. Во время него установят причину происшествия. 

Для справки: F-35 является малозаметным многофункциональным истребителем-бомбардировщиком пятого поколения. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Марокко во время автокатастрофы пострадали 37 человек. Смертельное ДТП произошло неподалёку от марокканской комунны Сиди Таиби. На автодороге, которая ведет в  города Рабат и Кенитра столкнулись сразу два десятка автомобилей. От полученных травм погиб один гражданин. Медики доставили пострадавших в больницы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в окружении российского гаранта прокомментировали новость о том, что Германия остановила сертификацию нового газопровода "Северный поток-2". Российские власти придерживаются мнения, что нужно подождать. Пресс-секретарь российского президента резюмировал, что представители России осознают, что этот проект важен для стран Евросоюза.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQPress/status/1460987353410027530
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