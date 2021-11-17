Истребитель F-35 Великобритании рухнул в Средиземное море

Истребитель F-35 Королевских военно-воздушные сил Великобритании потерпел крушение в водах Средиземного моря. Об этом сообщается на официальной странице министерство обороны Британии в социальной сети Twitter.

F-35. Фото: Pixabay

Инцидент произошел сегодня утром, 17 ноября. Как стало известно истребитель F-35, который взлетел с авианосца HMS Queen Elizabeth, упал в воду. Пилот воздушного судна успел катапультироваться. В ведомстве отметили, что происшествие случилось во время выполнения штатного полета.

Пилота вытащили из воды и доставили на борт корабля. На данный момент уже начато расследование по факту аварии. Во время него установят причину происшествия.

Для справки: F-35 является малозаметным многофункциональным истребителем-бомбардировщиком пятого поколения.

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