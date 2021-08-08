Из-за поджога огонь угрожает еще одной столице Европы

Европа страдает от лесных пожаров и высокой температуры. О пожаре возле столицы Черногории Подгорицы сообщил в Twitter мэр Иван Вукович. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные СМИ Черногории.

Лесной пожар возле столицы Черногории, фото RTCG

"Пока наши коллеги днем и ночью охраняют Горицу и Любовича, кто-то "воспользовался возможностью" и разжег пожар на Мало-Брдо", — написал Вукович.

Известно, что огонь вспыхнул неподалеку жилого района на холме Мало-Брдо в Подгорице и приближался к домам жителей столицы. Ветреная погода способствовала распространению пламени. Стихия уже угрожала городу, поскольку огонь распространялся очень близко к зданиям. Некоторые местные жители до приезда пожарных самостоятельно тушили траву, которая загорелась у их дворов.

Однако местные пожарные все-таки ликвидировали огонь. Часть пожарных дежурили у других жилых массивов и охраняли холмы Горицы и Любович в течении ночи, чтобы предотвратить беду.

Мэр Подгорице считает, что пожар вызвал поджог и требует расследования причины вспышки пожара.

Отмечается, что холмы Мало-Брдо, Горица и Любович озеленяют местные жители, высаживая туда сосны и другие деревья. Эти насаждения помогают очищать воздух в столице. Впрочем, их уже на холмах неоднократно разводили костры и делали поджоги.



Местные жители называют поджоги леса катастрофой. По их словам на холме пожар уничтожил дорогу и немало деревьев.

В соцсетях люди советуют принять закон о наказании поджигателей в срочном порядке. Говорят, что наказание за преступление должно быть в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Тогда делать поджоги никому не захочется.

Как сообщал портал "Комментарии", в Греции эвакуировали людей из населенных пунктов. Там уже больше недели борются со стихией. Лесные пожары уничтожили несколько гектаров леса и разрушили дома. Помогать местным туда отправилось сто украинских пожарных из девяти областей.







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