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Из-за поджога огонь угрожает еще одной столице Европы

Пожар быстро распространялся и угрожал домам местных жителей столицы Черногории

8 августа 2021, 08:25
Автор:

Козлова Альбіна

Европа страдает от лесных пожаров и высокой температуры. О пожаре возле столицы Черногории Подгорицы сообщил в Twitter мэр Иван Вукович. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные СМИ Черногории.

Из-за поджога огонь угрожает еще одной столице Европы

Лесной пожар возле столицы Черногории, фото RTCG

"Пока наши коллеги днем и ночью охраняют Горицу и Любовича, кто-то "воспользовался возможностью" и разжег пожар на Мало-Брдо", — написал Вукович.

Известно, что огонь вспыхнул неподалеку жилого района на холме Мало-Брдо в Подгорице и приближался к домам жителей столицы. Ветреная погода способствовала распространению пламени. Стихия уже угрожала городу, поскольку огонь распространялся очень близко к зданиям. Некоторые местные жители до приезда пожарных самостоятельно тушили траву, которая загорелась у их дворов.

Однако местные пожарные все-таки ликвидировали огонь. Часть пожарных дежурили у других жилых массивов и охраняли холмы Горицы и Любович в течении ночи, чтобы предотвратить беду.

Мэр Подгорице считает, что пожар вызвал поджог и требует расследования причины вспышки пожара.
Отмечается, что холмы Мало-Брдо, Горица и Любович озеленяют местные жители, высаживая туда сосны и другие деревья. Эти насаждения помогают очищать воздух в столице. Впрочем, их уже на холмах неоднократно разводили костры и делали поджоги.

Местные жители называют поджоги леса катастрофой. По их словам на холме пожар уничтожил дорогу и немало деревьев.

В соцсетях люди советуют принять закон о наказании поджигателей в срочном порядке. Говорят, что наказание за преступление должно быть в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Тогда делать поджоги никому не захочется.

Как сообщал портал "Комментарии", в Греции эвакуировали людей из населенных пунктов. Там уже больше недели борются со стихией. Лесные пожары уничтожили несколько гектаров леса и разрушили дома. Помогать местным туда отправилось сто украинских пожарных из девяти областей.



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Источник: https://www.unian.ua/world/vogon-vzhe-pidkravsya-do-budinkiv-u-shche-odniy-krajini-yevropi-spalahnuli-lisovi-pozhezhi-novini-svitu-11507146.html?_gl=1*9j0xfr*_ga*NjM1Nzc3MTExLjE2Mjc5OTAyMDE.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyODQ4ODQwNi40LjEuMTYyODQ4ODQ5OS4zOQ..*_ga_DENC
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