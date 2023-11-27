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Из-за шантажа России в ОБСЕ будет председательствовать новая страна

В следующем году главой ОБСЕ станет Мальта, ведь Эстония получила вето от России.

сегодня, 16:50
Автор:
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Slava Kot
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Совет ОБСЕ направил рекомендации министрам иностранных дел 57 государств относительно новой страны, которая будет председательствовать в организации. По этим рекомендациям руководителем ОБСЕ станет Мальта. Такая ситуация возникла из-за давления России, которое заблокировало председательство Эстонии.

Из-за шантажа России в ОБСЕ будет председательствовать новая страна

Глава ОБСЕ Буяр Османи. Фото из открытых источников

Действующий глава ОБСЕ Буяр Османи рассказал, что страны смогли согласовать детали и избрали новое государство, которое станет главой организации на следующий год.


"Важное решение, открывающее путь к консенсусу по председательству в ОБСЕ в 2024 году, которое должно быть подтверждено на Совете министров иностранных дел в Скопье", — сообщил Буяр Османи в социальной сети X.

Руководитель ОБСЕ выразил признательность Мальте, решившей согласиться взять на себя руководство организацией в 2024 году.

Напомним, что Россия выступила против избрания Эстонии в председатели организации ОБСЕ. Москва наложила на это решение вето. Таким образом, Совет ОБСЕ начал искать другие страны, которые могли бы занять место Эстонии. Мальту избрали как компромиссный вариант, ведь страна выражает нейтралитет, однако осудила агрессию РФ как член ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генсек НАТО Йенс Столтеберг сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией. По его словам, НАТО должно оказать Украине такую поддержку, при которой Киев сможет отвоевать как можно больше территорий.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал то, что Запад не ожидал от России. По словам президента РФ, несмотря на санкции Запада после полномасштабного вторжения России в Украину, российская экономика и банковская сфера не сильно пострадали.



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Источник: https://twitter.com/Bujar_O/status/1729102089891242234
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