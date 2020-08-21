kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.08.2020

BTC/USD

11873.43

ETH/USD

414.86

LTC/USD

63.07

НБУ 21.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Из-за вспышки опасной лихорадки в Испании начали умирать люди
commentss НОВОСТИ Все новости

Из-за вспышки опасной лихорадки в Испании начали умирать люди

Лихорадка Западного Нила начала косить жителей испанского региона Андалусия

сегодня, 08:27
Автор:

Виолетта Комаровская

В испанской Андалусии медики зафиксировали вспышку опасной инфекции. Людей укладывает на больничные койки лихорадка Западного Нила. Накануне она унесла жизнь первой жертвы, сообщает информационное агенство EFE. 

Один за другим к врачам с одинаковыми симптомами начали обращаться жители испанской провинции Севилья. Они жаловались на высокую температуру, высыпания и боль в мышцах и суставах. Вскоре врачи поставили всем одинаковый диагноз - вирус Западного Нила. 

Из-за вспышки опасной лихорадки в Испании начали умирать люди

Укус комара. Фото: Shutterstock

На данный момент лихорадку официально подтвердили у 35 пациентов. Почти все они оказались в больнице и сейчас находятся под наблюдением врачей. Но у некоторых людей болезнь может протекать бессимптомно, поэтому реальное количество инфицированных может быть значительно выше. 

Несмотря на тяжелое течение болезни, ее летальность достаточно низкая. И все же в Испании лихорадка уже унесла жизнь 77-летнего мужчины. Житель города Ла-Пуэбла-дель-Рио в отделении интенсивной терапии пробыл несколько дней, но спасти его не удалось. 

Лихорадка Западного Нила - это острое инфекционное заболевание. Вирус от человека к человеку чаще всего переносят обычные комары. А заражение происходит во время укуса.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в США зафиксировали вспышку бубонной чумы


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!