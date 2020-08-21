Из-за вспышки опасной лихорадки в Испании начали умирать люди

В испанской Андалусии медики зафиксировали вспышку опасной инфекции. Людей укладывает на больничные койки лихорадка Западного Нила. Накануне она унесла жизнь первой жертвы, сообщает информационное агенство EFE.

Один за другим к врачам с одинаковыми симптомами начали обращаться жители испанской провинции Севилья. Они жаловались на высокую температуру, высыпания и боль в мышцах и суставах. Вскоре врачи поставили всем одинаковый диагноз - вирус Западного Нила.

Укус комара. Фото: Shutterstock

На данный момент лихорадку официально подтвердили у 35 пациентов. Почти все они оказались в больнице и сейчас находятся под наблюдением врачей. Но у некоторых людей болезнь может протекать бессимптомно, поэтому реальное количество инфицированных может быть значительно выше.

Несмотря на тяжелое течение болезни, ее летальность достаточно низкая. И все же в Испании лихорадка уже унесла жизнь 77-летнего мужчины. Житель города Ла-Пуэбла-дель-Рио в отделении интенсивной терапии пробыл несколько дней, но спасти его не удалось.

Лихорадка Западного Нила - это острое инфекционное заболевание. Вирус от человека к человеку чаще всего переносят обычные комары. А заражение происходит во время укуса.

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