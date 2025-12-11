logo

Главная Новости Мир Европа Известный журнал выпустил обложку, как Трамп и Путин пытаются уничтожить Европу (ФОТО)
Известный журнал выпустил обложку, как Трамп и Путин пытаются уничтожить Европу (ФОТО)

По словам журналистов, администрация Трампа в значительной степени перенимает мировоззрение Кремля.

11 декабря 2025, 20:54
Автор:
Лиля Воробьева

Немецкий еженедельный журнал Der Spiegel разместил на обложке нового выпуска президента США Дональда Трампа и главу Кремля Владимира Путина. Подпись к ней звучит так: "Два злодея, одна цель. Как Трамп и Путин атакуют Европу".

Известный журнал выпустил обложку, как Трамп и Путин пытаются уничтожить Европу (ФОТО)

Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Журналисты подчеркивают, что президент США демонстрирует пренебрежение Европой, заключая договоренности с российским диктатором. Европейские лидеры понимают, что фактически остались без поддержки Соединенных Штатов.

Der Spiegel отмечает, что с момента обнародования Трампом новой стратегии национальной безопасности стало очевидно: политика США по отношению к Украине — это не просто нежелание вкладывать миллиарды в дальнюю войну. Это продукт подхода, который не видит ничего плохого в том, что великие державы нападают на своих соседей. "Чрезмерное влияние больших, более богатых и сильных государств – это вечная истина международных отношений", – говорится в 33-страничном документе.

Известный журнал выпустил обложку, как Трамп и Путин пытаются уничтожить Европу (ФОТО) - фото 2

Несмотря на это, европейцы все еще зависят от США — их оружия, разведки и ядерной защиты. Между тем, соратники Дональда Трампа проводят тайные переговоры с россиянами и уже договариваются о будущем взаимодействии.

Издание отмечает, что главный победитель трансатлантического раскола уже очевиден Владимир Путин. Он ведет переговоры с Трампом как равный, без всякого упорного вмешательства европейцев. А тон новой американской безопасности звучит знакомо: она не только отвергает дальнейшее расширение НАТО, но и в значительной степени отражает мировоззрение Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после угроз венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро президент США Дональд Трамп усилил давление на Колумбию. Американский лидер прямо пригрозил президенту Колумбии Густаво Петр, заявив, что тот может стать "последующим" в расширенной американской кампании против наркоторговли.

Во время разговора с журналистами Трамп сказал, что "не очень много думал" о Густаве Петре. Однако уже через несколько минут риторика сменилась прямой угрозой.

"Колумбия производит много наркотиков. Поэтому ему лучше поумнеть, иначе он будет следующим. Он скоро будет следующим. Я надеюсь, что он слушает, он будет следующим", — сказал Трамп.



