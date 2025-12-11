Известный журнал выпустил обложку, как Трамп и Путин пытаются уничтожить Европу (ФОТО)

Немецкий еженедельный журнал Der Spiegel разместил на обложке нового выпуска президента США Дональда Трампа и главу Кремля Владимира Путина. Подпись к ней звучит так: "Два злодея, одна цель. Как Трамп и Путин атакуют Европу".

Журналисты подчеркивают, что президент США демонстрирует пренебрежение Европой, заключая договоренности с российским диктатором. Европейские лидеры понимают, что фактически остались без поддержки Соединенных Штатов.

Der Spiegel отмечает, что с момента обнародования Трампом новой стратегии национальной безопасности стало очевидно: политика США по отношению к Украине — это не просто нежелание вкладывать миллиарды в дальнюю войну. Это продукт подхода, который не видит ничего плохого в том, что великие державы нападают на своих соседей. "Чрезмерное влияние больших, более богатых и сильных государств – это вечная истина международных отношений", – говорится в 33-страничном документе.

Несмотря на это, европейцы все еще зависят от США — их оружия, разведки и ядерной защиты. Между тем, соратники Дональда Трампа проводят тайные переговоры с россиянами и уже договариваются о будущем взаимодействии.

Издание отмечает, что главный победитель трансатлантического раскола уже очевиден Владимир Путин. Он ведет переговоры с Трампом как равный, без всякого упорного вмешательства европейцев. А тон новой американской безопасности звучит знакомо: она не только отвергает дальнейшее расширение НАТО, но и в значительной степени отражает мировоззрение Кремля.

