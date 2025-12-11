logo_ukra

Головна Новини Світ США Трамп пригрозив війною ще одному президенту: "він буде наступним"
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп пригрозив війною ще одному президенту: "він буде наступним"

Дональд Трамп пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро в межах розширеної військової кампанії США проти наркоторгівлі.

11 грудня 2025, 08:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Після погроз венесуельському диктатору Ніколасу Мадуро президент США Дональд Трамп посилив тиск на Колумбію. Американський лідер прямо пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро, заявивши, що той може стати "наступним" у розширеній американській кампанії проти наркоторгівлі. 

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час розмови з журналістами Трамп сказав, що "не дуже багато думав" про Густаво Петро. Однак уже за кілька хвилин риторика змінилася на пряму погрозу. 

"Колумбія виробляє багато наркотиків. Тож йому краще порозумнішати, інакше він буде наступним. Він скоро буде наступним. Я сподіваюся, що він слухає, він буде наступним", — сказав Трамп.

Цього тижня Трамп оголосив про розширення американської військової операції з протидії наркоторгівлі. До кампанії, яка досі була спрямована на Венесуелу, додали Мексику та Колумбію. США вже здійснили серію ударів по суднах у Карибському басейні й розгорнули значні військові сили поблизу Венесуели.

Відносини між Вашингтоном і Боготою різко охололи восени. Адміністрація Трампа позбавила Колумбію статусу партнера у боротьбі з наркотиками, анулювала візу Петро та скоротила допомогу, назвавши президента країни "нелегальним наркоторговцем".

Попри погрози, політичний розвиток ситуації може відбутися без силового втручання. Термін повноважень Густаво Петро обмежений, і вже у травні країна має провести президентські вибори. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Колумбії прирівняв Трампа до Гітлера через фашистську ідеологію.

Також "Коментарі" писали, що США висунули ультиматум Міжнародному кримінального суду через побоювання про переслідування Трампа після закінчення його президентського терміну.



Джерело: https://www.politico.com/news/2025/12/10/trump-threatens-colombian-president-00685742
