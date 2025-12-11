Відомий журнал випустив обкладинку, як Трамп і Путін намагаються знищити Європу (ФОТО)

Німецький щотижневий журнал Der Spiegel розмістив на обкладинці нового випуску президента США Дональда Трампа та главу Кремля Володимира Путіна. Підпис до неї звучить так: "Два лиходії, одна мета. Як Трамп і Путін атакують Європу".

Трамп та Путін (фото з відкритих джерел)

Журналісти підкреслюють, що президент США демонструє зневагу до Європи, укладаючи домовленості з російським диктатором. Європейські лідери розуміють, що фактично залишилися без підтримки Сполучених Штатів.

Der Spiegel зазначає, що з моменту оприлюднення Трампом нової стратегії національної безпеки стало очевидно: політика США щодо України — це не просто небажання вкладати мільярди в далеку війну. Це продукт підходу, який не вбачає нічого поганого в тому, що великі держави нападають на своїх сусідів. "Надмірний вплив більших, багатших і сильніших держав — це вічна істина міжнародних відносин", — йдеться у 33-сторінковому документі.

Попри це європейці все ще залежать від США — їхньої зброї, розвідки та ядерного захисту. Тим часом соратники Дональда Трампа проводять таємні переговори з росіянами і вже домовляються про майбутню взаємодію.

Видання наголошує, що головний переможець трансатлантичного розколу вже очевидний: Володимир Путін. Він веде перемовини з Трампом як рівний, без жодного наполегливого втручання європейців. А тон нової американської стратегії безпеки звучить знайомо: вона не лише відкидає подальше розширення НАТО, а й значною мірою відображає світогляд Кремля.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що після погроз венесуельському диктатору Ніколасу Мадуро президент США Дональд Трамп посилив тиск на Колумбію. Американський лідер прямо пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро, заявивши, що той може стати "наступним" у розширеній американській кампанії проти наркоторгівлі.

Під час розмови з журналістами Трамп сказав, що "не дуже багато думав" про Густаво Петро. Однак уже за кілька хвилин риторика змінилася на пряму погрозу.



"Колумбія виробляє багато наркотиків. Тож йому краще порозумнішати, інакше він буде наступним. Він скоро буде наступним. Я сподіваюся, що він слухає, він буде наступним", — сказав Трамп.