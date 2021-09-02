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Главная Новости Мир Европа Как в МИД Украины прокомментировали смерть 25-летнего парня в Польше
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Как в МИД Украины прокомментировали смерть 25-летнего парня в Польше

Парня похоронили в Украине в августе, однако официальная причина смерти так и не установлена

сегодня, 19:05
Автор:

Козлова Альбіна

Как в МИД Украины прокомментировали смерть 25-летнего парня в Польше

Погибший Дмитрий Никифоренко, фото из открытых источников

Портал "Комментарии" сообщал о том, что в Польше умер 25-летний украинец, которого полиция привезла в вытрезвитель. Министерство иностранных дел официально прокомментировало трагедию. Об этом сообщает Общественное.

Парня похоронили в Украине в августе, однако официальная причина смерти так и не установлена. По словам представителя Окружной прокуратуры города Свидница Томаша Орепука, сейчас проводят судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти парня, аудиовизуальную экспертизу и оценку действий полицейских.

Предварительная квалификация — непреднамеренное доведение до смерти человека.

По данным местной газеты Gazeta Wyborcza, журналисты которой получили доступ к записям с видеокамер, украинца били и прижимали к полу коленями. Также били дубинками и душили привязанного к кровати Дмитрия. Во время задержания против Дмитрия применили слезоточивый газ.

После статьи в польской газете, двух полицейских отстранят от службы, а четырех офицеров отстранили от выполнения служебных обязанностей.

По словам прессекретаря Министерства иностранных дел Олега Николенко, дипломаты Генерального консульства Украины в Кракове знакомятся с ходом расследования. Консул прибыл во Вроцлав для наблюдения за следствием. В Министерстве отмечают, что приложат все усилия, чтобы виновные в смерти парня были наказаны.

Как писал портал "Комментарии", украинцы обеспокоены возможной монополизацией рынка трудоустройства в Польше. 11 июня 2021 Посольство Республики Польша в Киеве во главе с Бартошем Цихоцким объявило об урегулировании тендера на услуги процесса выдачи польских виз и обслуживания т.н. местного пограничного движения.


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Источник: https://suspilne.media/160553-polska-prokuratura-rozslidue-smert-ukrainca-pisla-zatrimanna-policieu/
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