Как Запад может помочь Украине: детали эксклюзивного плана

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Марьян Ощановский
Помимо финансовой и военной помощи западные партнеры могут создать контрактную армию для участия в войне на стороне Украины, считает политолог Игорь Рейтерович.
Страны НАТО остаются ключевыми союзниками Украины. Фото из открытых источников
Политэксперт напомнил, что последние два года за Украину воюет Иностранный легион, который, согласно разным оценкам, насчитывает около 20 тысяч бойцов, все военнослужащие легиона официально служат в рядах ВСУ, а зарплату им платят украинские налогоплательщики.
По словам Игоря Рейтеровича, соответствующий сценарий помощи Украине контрактной армией, которая будет составной частью ВСУ, идеален для Запада.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты более 130 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продвинулись и захватили новые территории в окрестностях населенных пунктов Тоненьке и Бердичи в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области. Тяжелые бои с оккупантами также продолжаются в Ивановском, Георгиевке, Семеновке и Роботино.
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