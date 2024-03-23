Как Запад может помочь Украине: детали эксклюзивного плана

Помимо финансовой и военной помощи западные партнеры могут создать контрактную армию для участия в войне на стороне Украины, считает политолог Игорь Рейтерович.

Страны НАТО остаются ключевыми союзниками Украины. Фото из открытых источников

Политэксперт напомнил, что последние два года за Украину воюет Иностранный легион, который, согласно разным оценкам, насчитывает около 20 тысяч бойцов, все военнослужащие легиона официально служат в рядах ВСУ, а зарплату им платят украинские налогоплательщики.

"Мероприятие может использовать опыт иностранных добровольцев, но пойти дальше. Западные страны могут создать фонд, из которого будут платить зарплаты иностранным военнослужащим, которые будут воевать на стороне Украины. Это снизит нагрузку на украинский бюджет. К слову, идею создания такого фонда в последнее время обсуждают в Великобритании. Набирать иностранных военнослужащих для войны в Украине можно из контрактников, которые сейчас служат в армиях партнерских государств. Убежден, что при системном подходе к реализации идеи и достаточном финансировании можно будет собрать 100-150 тысяч профессиональных военных, желающих отправиться на войну против России", – рассказал политолог.

По словам Игоря Рейтеровича, соответствующий сценарий помощи Украине контрактной армией, которая будет составной частью ВСУ, идеален для Запада.

"Во-первых, Россия не сможет обвинить западные страны в интервенции. Во-вторых, иностранные военные будут находиться на украинской территории в статусе комбатантов, на которых распространяются все международные правила ведения войны", — отметил политолог.

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Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продвинулись и захватили новые территории в окрестностях населенных пунктов Тоненьке и Бердичи в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области. Тяжелые бои с оккупантами также продолжаются в Ивановском, Георгиевке, Семеновке и Роботино.