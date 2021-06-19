Какие ограничения для туристов установила Греция

Правительство Греции анонсировало изменения правил въезда в страну для туристов во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Ekathemirini.

Коронавирус в Греции - фото из открытых источников

Журналисты информируют, что отныне страну смогут посещать лица с любым гражданством, имея при себе документ, удостоверяющий прохождение ими теста на коронавирусную болезнь с отрицательным результатом.

Также в местном Министерстве туризма заявили, что изменили правила въезда для несовершеннолетних. Таким образом, детям до 12 лет разрешено не предоставлять документы, которые свидетельствовали бы об отсутствии болезни. Ранее такие правила распространялись на лиц до 6 лет.

Кроме негативного ПЦР-теста правительство Греции также предоставило возможность пользоваться сертификатом вакцинации, который уже ввели ряд стран Европейского Союза.

Но несмотря на это, журналисты подчеркивают, что данные изменения коснутся только тех людей, что прибывающих из стран, гражданам которых разрешены второстепенные поездки на территорию Греции и наоборот.

Напомним, что недавно правительство Российской Федерации решило усилить карантин в стране в связи с увеличением количества новых случаев заболеваний, связанных с коронавирусом. Все детали в нашем материале.

Но в то же время страны Евросоюза наоборот начинают снимать коронавирусные ограничения. Так, правительство Дании решило ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. С 14 июня отменяется обязательное ношение масок, за исключением общественного транспорта. С сентября планируется отменить и это правило.

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