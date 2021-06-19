logo
Русский Українська

BTC/USD

36046.38

ETH/USD

2242.30

LTC/USD

158.40

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа Какие ограничения для туристов установила Греция
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие ограничения для туристов установила Греция

Страна готовится к запоздалому началу туристического сезона и смягчает коронавирусные ограничения

сегодня, 17:00
Автор:

Данило Матюха

Правительство Греции анонсировало изменения правил въезда в страну для туристов во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Ekathemirini.

Какие ограничения для туристов установила Греция

Коронавирус в Греции - фото из открытых источников

Журналисты информируют, что отныне страну смогут посещать лица с любым гражданством, имея при себе документ, удостоверяющий прохождение ими теста на коронавирусную болезнь с отрицательным результатом.

Также в местном Министерстве туризма заявили, что изменили правила въезда для несовершеннолетних. Таким образом, детям до 12 лет разрешено не предоставлять документы, которые свидетельствовали бы об отсутствии болезни. Ранее такие правила распространялись на лиц до 6 лет.

Кроме негативного ПЦР-теста правительство Греции также предоставило возможность пользоваться сертификатом вакцинации, который уже ввели ряд стран Европейского Союза.

Но несмотря на это, журналисты подчеркивают, что данные изменения коснутся только тех людей, что прибывающих из стран, гражданам которых разрешены второстепенные поездки на территорию Греции и наоборот.

Напомним, что недавно правительство Российской Федерации решило усилить карантин в стране в связи с увеличением количества новых случаев заболеваний, связанных с коронавирусом. Все детали в нашем материале.

Но в то же время страны Евросоюза наоборот начинают снимать коронавирусные ограничения. Так, правительство Дании решило ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. С 14 июня отменяется обязательное ношение масок, за исключением общественного транспорта. С сентября планируется отменить и это правило.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ekathimerini.com/news/1163149/entrance-to-greece-allowed-with-negative-rapid-test-age-requirement-for-children-s-testing-raised/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ