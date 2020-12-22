Какую еду не любят европейцы

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Сергей Медведев
Большинство европейцев готовы отказаться от еды быстрого приготовления или полуфабрикатов, если такая пища покажется невкусной или вредной. Таковы результаты исследования, проведенного среди жителей стран Евросоюза. Согласно опросу, только 9% граждан ориентируются на удобство приготовления при выборе продуктов.
В большинстве случаев определяющим фактором при выборе продуктов питания являются вкусовые качества — на это ориентируются 45% европейцев.
Немало внимания уделяется и безопасности — важным считается срок годности, состав и проч. — этому уделяют внимание 42% жителей. На третьем месте по важности участники опроса назвали стоимость товаров — ее важность является определяющей для 40% респондентов.
На удивление, совершенно немногие интересуются экологической либо климатической безопасностью при производстве продуктов — 15%. Этические соображения в стиле обращения с животными тоже не особо значимы — на них обращают внимание всего 16%.
В то же время эксперты отмечают растущую важность экологических факторов и отношения к животным — законодательство многих стран уже скорректировано в отношении гуманного обращения.
Как сообщал портал "Комментарии", по мнению многих экспертов, проблема лишнего веса является одной из насущных проблем современного человечества. Малоподвижный образ жизни, высококалорийное питание, стрессы и прочие факторы приводят к ожирению, что негативным образом отражается на здоровье человека.Так, европейская статистика свидетельствует, что наиболее стройными гражданами в Европе являются жители Италии, Франции и Нидерландов. В Италии избыточная масса тела или ожирение есть у 45% взрослых жителей, во Франции – у 46%, а в Нидерландах – у 47%. В данных за 2020 год отмечается, что в той или иной степени от проблем с избыточным весом страдают более половины (52%) европейцев, и этот процент увеличивается — еще в 2008 году таких людей насчитывалось только 50%.
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