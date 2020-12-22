kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

22694.22

ETH/USD

598.56

LTC/USD

102.64

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа Какую еду не любят европейцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Какую еду не любят европейцы

Основным фактором при выборе продуктов у европейских граждан являются вкусовые качества

сегодня, 11:19
Автор:

Сергей Медведев

Большинство европейцев готовы отказаться от еды быстрого приготовления или полуфабрикатов, если такая пища покажется невкусной или вредной. Таковы результаты исследования, проведенного среди жителей стран Евросоюза. Согласно опросу, только  9% граждан ориентируются на удобство приготовления при выборе продуктов.

Какую еду не любят европейцы

 В большинстве случаев определяющим фактором при выборе продуктов питания являются вкусовые качества — на это ориентируются 45% европейцев.

Немало внимания уделяется и безопасности  — важным считается срок годности, состав и проч. — этому уделяют внимание 42% жителей. На третьем месте по важности участники опроса назвали стоимость товаров — ее важность является определяющей для 40% респондентов.

 На удивление, совершенно немногие интересуются экологической либо климатической безопасностью при производстве продуктов — 15%. Этические соображения в стиле обращения с животными тоже не особо значимы — на них обращают внимание всего 16%.

В то же время эксперты отмечают растущую важность экологических факторов и отношения к животным — законодательство многих стран уже скорректировано в отношении гуманного обращения.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению многих экспертов, проблема лишнего веса является одной из насущных проблем современного человечества. Малоподвижный образ жизни, высококалорийное питание, стрессы и прочие факторы приводят к ожирению, что негативным образом отражается на здоровье человека.

Так, европейская статистика свидетельствует, что наиболее стройными гражданами в Европе являются жители Италии, Франции и Нидерландов. В Италии избыточная масса тела или ожирение есть у 45% взрослых жителей, во Франции – у 46%, а в Нидерландах – у 47%.  В данных за 2020 год отмечается, что в той или иной степени от проблем с избыточным весом страдают более половины (52%) европейцев, и этот процент увеличивается — еще в 2008 году таких людей насчитывалось только 50%.
 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2241
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ