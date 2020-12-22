Какую еду не любят европейцы

Большинство европейцев готовы отказаться от еды быстрого приготовления или полуфабрикатов, если такая пища покажется невкусной или вредной. Таковы результаты исследования, проведенного среди жителей стран Евросоюза. Согласно опросу, только 9% граждан ориентируются на удобство приготовления при выборе продуктов.

В большинстве случаев определяющим фактором при выборе продуктов питания являются вкусовые качества — на это ориентируются 45% европейцев.

Немало внимания уделяется и безопасности — важным считается срок годности, состав и проч. — этому уделяют внимание 42% жителей. На третьем месте по важности участники опроса назвали стоимость товаров — ее важность является определяющей для 40% респондентов.

На удивление, совершенно немногие интересуются экологической либо климатической безопасностью при производстве продуктов — 15%. Этические соображения в стиле обращения с животными тоже не особо значимы — на них обращают внимание всего 16%.

В то же время эксперты отмечают растущую важность экологических факторов и отношения к животным — законодательство многих стран уже скорректировано в отношении гуманного обращения.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению многих экспертов, проблема лишнего веса является одной из насущных проблем современного человечества. Малоподвижный образ жизни, высококалорийное питание, стрессы и прочие факторы приводят к ожирению, что негативным образом отражается на здоровье человека.

Так, европейская статистика свидетельствует, что наиболее стройными гражданами в Европе являются жители Италии, Франции и Нидерландов. В Италии избыточная масса тела или ожирение есть у 45% взрослых жителей, во Франции – у 46%, а в Нидерландах – у 47%. В данных за 2020 год отмечается, что в той или иной степени от проблем с избыточным весом страдают более половины (52%) европейцев, и этот процент увеличивается — еще в 2008 году таких людей насчитывалось только 50%.

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