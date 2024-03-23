Какую миссию могут выполнять иностранные войска в Украине: что ответил аналитик

Отдельные западные страны, рассматривающие возможность отправки своих военнослужащих в Украину, планируют обеспечить безопасность на территории, которую они будут занимать, считает докторант Университета Квебека и специалист по российской стратегической культуре Винсент Турре.

Запад может отправить войска в Украину. Фото из открытых источников

Аналитик считает, что эти страны рассчитывают, что россияне не отважятся открывать огонь по их войскам, чтобы не спровоцировать эскалацию между РФ и Западом.

Однако, отметил эксперт, "важно не думать, что просто присутствие войск может полностью остановить противника".

По словам Винсента Турре, иностранные войска смогут обеспечивать защиту от российских ракет и беспилотников на территории развертывания своих сил.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли более 130 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты более 130 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продвинулись и захватили новые территории в окрестностях населенных пунктов Тоненьке и Бердичи в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области. Тяжелые бои с оккупантами также продолжаются в Ивановском, Георгиевке, Семеновке и Роботино.