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Киев многим рискует: Словакия пригрозила Украине из-за остановки транзита нефти

Словакия критикует Украину за остановку транзита российской нефти. Готовят ответ, если Украина не изменит своего решения.

сегодня, 16:05
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Slava Kot

Руководство Словакии заявило, что будет реагировать на действия Украины, которая остановила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. По словам министра обороны Словакии, Украина такими действиями "многим рискует". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на словацкое издание Trend.

Киев многим рискует: Словакия пригрозила Украине из-за остановки транзита нефти

Президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото из открытых источников

Президент Словакии Петер Пеллегрини подверг критике Украину за остановку транзита российской нефти через свою территорию. По его словам, если Украина не изменит свое решение, то Словакия предпримет ответные меры.

"Если эту ситуацию не исправить, Словакии придется как-то реагировать. Я считаю это очень и очень серьезным делом. Это очень неприятное вмешательство в наши хорошие отношения, поэтому Словакия, как суверенная страна, в конце концов должна будет принять определенные ответные меры", — сказал Пеллегрини.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк также прокомментировал остановку транзита российской нефти и заявил, что "действия Украины были безответственными", а Киев "многим рискует".

Напомним, что Украина из-за санкций остановила поставки российской нефти компании "Лукойл" по трубопроводу "Дружба". Большинство стран ЕС нашли альтернативные источники получения нефти, однако Венгрия и Словакия продолжали импортировать российскую нефть. После остановки транзита обе страны начали критиковать Украину из-за того, что не могут получить российскую нефть на третий год войны против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия решила "отомстить" Украине за остановку транзита российской нефти.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС говорят о потере надежды на разблокирование денег для Украины через одну из стран, которая налагает вето.



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Источник: https://www.trend.sk/spravy/ak-ukrajina-neobnovi-tranzit-ropy-sr-moze-pristupit-protiopatreniam-povedal-pellegrini
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