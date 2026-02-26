Норвегия готовится к значительному пересмотру правил предоставления убежища гражданам Украины. Причиной послужил существенный рост числа мужчин мобилизационного возраста, прибывающих в страну с осени 2025 года.

Конец групповой защиты для мужчин 18–60 лет: Норвегия изменяет условия пребывания для украинцев

Министр юстиции Астри Аас-Хансен подчеркнула, что страна уже приняла наибольшее количество украинцев среди государств Северной Европы.

"С осени 2025 года Норвегия, как и многие другие европейские страны, испытала увеличение количества молодых украинских мужчин, приезжающих в страну. Норвегия уже приняла самое большое количество украинцев в Северной Европе. Чтобы избежать чрезмерного наплыва, необходимо усилить контроль", – заявила Астри Аас-Хансен.

Согласно новому предложению правительства, мужчины от 18 до 60 лет больше не будут получать разрешение на временное проживание автоматически на основе групповой оценки. Вместо этого они смогут претендовать на убежище только по общей индивидуальной процедуре.

Важно отметить, что ужесточение правил будет касаться только новых заявителей. Те, кто уже имеет временную коллективную защиту в Норвегии, не потеряют свой статус. Также правительство предусмотрело ряд исключений. В частности, под ограничения не подпадают мужчины, документально освобожденные от военной службы, лица, нуждающиеся в медицинской эвакуации, и единственные опекуны находящихся с ними детей в Норвегии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на намерения Европейского Союза запретить въезд участникам войны против Украины. Комментируя планы ЕС, он пригрозил военным вторжением, заявив, что российские солдаты "могут уехать и без виз, как в 1812-м и 1945-м".

Ранее Высокий представитель ЕС Кайя Каллас сообщила, что вместе с Еврокомиссией работает над механизмом, который не позволит сотням тысяч бывших российских военнослужащих попасть в Шенгенскую зону.

"Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты свободно передвигались по нашим улицам", — подчеркнула Каллас. Медведев в своем сообщении в соцсети X прибег к личным оскорблениям в адрес европейской дипломатки, назвав ее "светловолосой крысой". Он добавил, что возможная потеря права на въезд якобы не проблема для оккупантов: "Ну они могут въехать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году".