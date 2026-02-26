logo_ukra

Кінець групового захисту для чоловіків 18–60 років: Норвегія змінює умови перебування для українців
commentss НОВИНИ Всі новини

Кінець групового захисту для чоловіків 18–60 років: Норвегія змінює умови перебування для українців

Норвегія посилює правила для чоловіків з України: колективний захист замінять на індивідуальний розгляд

26 лютого 2026, 19:31
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Норвегія готується до значного перегляду правил надання притулку для громадян України. Причиною стало суттєве зростання кількості чоловіків мобілізаційного віку, які прибувають до країни з осені 2025 року.

Кінець групового захисту для чоловіків 18–60 років: Норвегія змінює умови перебування для українців

Кінець групового захисту для чоловіків 18–60 років: Норвегія змінює умови перебування для українців

Міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен наголосила, що країна вже прийняла найбільшу кількість українців серед держав Північної Європи.

"З осені 2025 року Норвегія, як і багато інших європейських країн, зазнала збільшення кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до країни. Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців у Північній Європі. Щоб уникнути надмірного напливу, необхідно посилити контроль", – оголосила Астрі Аас-Хансен.

Згідно з новою пропозицією уряду, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть дозвіл на тимчасове проживання автоматично на основі групової оцінки. Натомість вони зможуть претендувати на притулок лише за загальною індивідуальною процедурою.

Важливо зазначити, що посилення правил стосуватиметься лише нових заявників. Ті, хто вже має тимчасовий колективний захист у Норвегії, не втратять свій статус. Також уряд передбачив низку винятків. Зокрема, під обмеження не підпадають чоловіки, які документально звільнені від військової служби, особи, які потребують медичної евакуації, та єдині опікуни дітей, що перебувають із ними в Норвегії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що заступник голови радбезу РФ Дмитрій Медведєв відреагував на наміри Європейського Союзу заборонити в’їзд учасникам війни проти України. Коментуючи плани ЄС, він пригрозив військовим вторгненням, заявивши, що російські солдати "можуть поїхати і без віз, як у 1812-му і 1945-му".

Раніше Високий представник ЄС Кая Каллас повідомила, що разом із Єврокомісією працює над механізмом, який не дозволить сотням тисяч колишніх російських військовослужбовців потрапити до Шенгенської зони.

"Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та диверсанти вільно пересувалися нашими вулицями", — підкреслила Каллас. Медведєв у своєму дописі в соцмережі X вдався до особистих образ на адресу європейської дипломатки, назвавши її "світловолосою крисою". Він додав, що можлива втрата права на в’їзд нібито не є проблемою для окупантів: "Ну вони можуть в'їхати туди без віз, якщо захочуть. Як у 1812 чи 1945 році".



