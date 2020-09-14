Конфликт в Средиземном море: может ли противостояние Турции и Греции привести к расколу НАТО

Хоть турецкое исследовательское судно Oruç Reis недавно покинуло греческий континентальный шельф и вернулось в порт Анталии, отношения между Турцией и Грецией остаются крайне напряженными. Турецкая сторона ищет газовые месторождения в не принадлежащих ей районах Восточного Средиземноморья, считает Греция. Российские СМИ тем временем активно разгоняют тему раскола НАТО, членами которого являются Турция и Греция. "Комментарии" вместе с экспертами разобрались, действительно ли ситуация настолько опасна, что Альянс может развалиться, а борьба за ресурсы вылиться в открытую войну.

"Против Турции формируется неформальная коалиция, в которую вошли ключевые страны региона"

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула напоминает, что противоречия между Турцией и Грецией имеют долгую историю. Тот же Кипрский вопрос, а также определение границ территориальных вод и исключительных экономических зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье являются общеизвестным источником конфронтации.

"Ситуация особенно обострилась после того, как в этих районах были открыты месторождения природного газа, – поясняет эксперт. – Также Анкара достаточно болезненно воспринимает проект постройки Восточносредиземноморского трубопровода, который продвигают Греция, Республика Кипр и Израиль. Его реализация снижает роль Турции в качестве единственного транзитного маршрута для поставок природного газа на европейский рынок на южном направлении".

Николай Замикула подчеркивает, что именно споры вокруг данного проекта и дали толчок к нынешней эскалации.

Эксперт отмечает: "В конце прошлого года Турция и ливийское Правительство национального единства заключили договор об урегулировании морских вопросов, и таким образом поставили барьер на пути проекта. При этом они совершенно не учитывали интересы Греции и ее территориальные претензии в акватории, которые она выдвигает на основе греческой принадлежности островов в Восточном Средиземноморье. Затем в начале августа 2020 года Греция и Египет подписали альтернативное соглашение, которое в свою очередь противоречит турецко-ливийским договоренностям".

В ответ Турция активизировала разведку газовых месторождений непосредственно в зоне греческих притязаний – что было воспринято в Афинах как провокация. В результате обстановка в регионе существенно обострилась, а военное присутствие сторон – усилилось.

"При этом опасность представляет участие в греко-турецком кризисе других игроков, – говорит Николай Замикула. – По сути, против Турции формируется неформальная коалиция, в которую вошли ключевые страны региона. Против Анкары выступают Египет, ОАЭ и Израиль, которые недовольны ближневосточной политикой Реджепа Тайипа Эрдогана".

По словам эксперта, Тель-Авив не устраивает жесткая позиция Турции по палестинскому вопросу, а также поддержка, оказываемая турецкими властями движению "Хамас". Арабские же страны воспринимают Турцию как геополитического оппонента на Ближнем Востоке и Северной Африке. Противостояние между ними особенно обострилось в Ливии, где они поддерживают разные стороны гражданского конфликта.

"Более того, – продолжает эксперт, – активную антитурецкую позицию занял еще один партнер Анкары по НАТО – Франция. Она имеет противоречия с Турцией по ливийскому вопросу, а также свои интересы относительно добычи энергоресурсов в Восточном Средиземноморье".

Николай Замикула считает, что сейчас участники конфронтации "играют мускулами" и предпринимают различные провокационные действия с целью "прощупать" оппонентов. Именно так стоит воспринимать проведение военных маневров в регионе.

"Однако перспективы превращения противостояния в реальный широкомасштабный конфликт остаются минимальными, – уверен эксперт. – Несомненно, увеличение военного присутствия обостряет угрозу возможных инцидентов. Однако сомнительно, что дело дойдет до сознательной эскалации до уровня реальной войны – ведь она не выгодна ни Афинам, ни Анкаре. Стороны просто стремятся не уронить престиж и обеспечить себе наилучшие позиции в процессе дипломатического урегулирования".

В то же время обострение противоречий между двумя странами-членами НАТО, а также активное вовлечение в конфронтацию других стран Альянса, имеет негативные последствия для его потенциала к оперативному реагированию на актуальные угрозы.

"Конфронтация в Восточном Средиземноморье вносит разлад в евроатлантическое содружество. Речь ни в коем случае не идет о перспективе распада НАТО, или даже о выходе из организации отдельных участников. Однако кризис отвлекает внимание Альянса. В этом его главная опасность для Украины, так как данной ситуацией могут воспользоваться государства, стремящиеся пересмотреть в свою пользу сложившийся международный порядок – в первую очередь Российская Федерация", – предупреждает Николай Замикула.

"Важно как можно скорее усадить представителей Анкары и Афин за стол переговоров"

"НАТО ни в коем случае не развалится, – убежден политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан. – Ведь Альянс за свою более чем 70-ти летнюю историю переживал уже много, в том числе и более острых, кризисов, участниками которых выступали его страны - члены. Тем не менее, сам так называемый газовый кризис между Грецией и Турцией, который возник далеко не из ниоткуда и не сейчас, довольно опасен".

Проблема в том, считает дипломат, что в него вовлечены множество государств региона. И тот факт, что Турция намного сильнее Греции в военном плане и имеет почти в 8 раз больше населения, не является определяющим.

"За Грецией - Европейский Союз, который Афинам удалось убедить в своей правоте. Плюс, ее поддерживают как ее традиционные партнеры, такие как Кипр и Франция. А также (неожиданно для некоторых экспертов) - Египет, ОАЭ и даже Израиль, который с недавних пор считает Турцию даже более опасным соперником в средиземноморском регионе, чем Иран", – поясняет Вадим Трюхан.

По его мнению, для того, чтобы этот, пока что локальный, конфликт не перерос в реальный региональный кризис, в который вовлечены военно-морские силы как минимум десятка заинтересованных государств, важно как можно скорее усадить представителей Анкары и Афин за стол переговоров.

"По всей видимости, несмотря на все попытки ни ЕС, ни НАТО на данный момент это не удается. Поэтому свое веское слово в этом вопросе должен сказать Вашингтон, который имеет огромное влияние на руководство обеих враждующих государств, – отмечает Вадим Трюхан. – Шансы на то, что Дональд Трамп, после успешной посреднической миссии между Сербией и Косово, а также ОАЭ и Израилем, займется этой проблемой - высоки как никогда раньше. Ведь его внешнеполитические успехи потенциально приближают его к победе на выборах".

Кстати, возвращению турецкого судна Oruç Reis с греческого континентального шельфа в порт Анталии предшествовало заявление госсекретаря США Майка Помпео. Во время недавнего посещения Кипра он сказал, что напряженность в отношениях между союзниками по НАТО выгодна только противникам Альянса. И призвал решать проблемы исключительно дипломатическим путем. Сразу после этого Анкара и Афины заметно снизили воинственную риторику.

"Раскол между Турцией, США и европейскими членами будет углубляться"

Открытой войны, как и развала НАТО, ожидать, скорее всего, не стоит. Но то, что Альянс окончательно перестанет выполнять функцию гаранта безопасности в Восточном Средиземноморье - очевидно. Такого мнения придерживается политолог-международник Георгий Кухалейшвили.

"Президент Турции Реджеп Эрдоган стремиться повысить независимость своей страны от позиции США в международных отношениях. И потому его амбиции захватить контроль над газовыми месторождениями в эксклюзивной экономической зоне Греции и Кипра вполне понятны. Турция собирается отказаться в будущем от американского и российского газа. Потому Анкара нарушает нормы международного права и, опираясь на мощный военно-морской флот, обосновывает свою морскую экспансию. При этом прикрывается доктриной "Голубая родина", якобы дающей Турции право претендовать на обширные водные пространства и недра Средиземного, Эгейского и Черного моря", – подчеркивает эксперт.

Георгий Кухалейшвили прогнозирует, что процесс принятие решений в НАТО будет парализовано, а раскол между Турцией, США и европейскими членами будет углубляться.

"Возможно, властям Греции, Франции, Кипра, Израиля, Италии и Египта стоит подумать о формировании антитурецкой коалиции из соединений военно-морского флота, – говорит эксперт. – Это позволит сдерживать ее действия и демонстрировать силу - ради охраны недр и морских коммуникаций, которые туркам не принадлежат".

Напомним, особенности флотов Греции и Турции оценил директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов.

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