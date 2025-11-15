Коррупционный скандал в Украине: Брюссель требует от Киева ответа

Европейские лидеры требуют ответов от украинской власти относительно недавних коррупционных скандалов в энергетике, при этом уверяя, что и в дальнейшем будут поддерживать оборону Украины и разрабатывать планы использования для этого замороженных российских активов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что два главных антикоррупционных агентства Украины, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), объявили на этой неделе о широкомасштабном расследовании коррупции, к которой могут быть причастны топ-чиновники в Киеве.

В течение лета украинская власть пыталась ограничить независимость этих надзорных органов, что вызвало массовые протесты в Украине и редкое публичное осуждение со стороны Брюсселя. В конце концов, этот вопрос был снят с повестки дня.

В схеме, описанной следователями на этой неделе, преступники получили около 100 миллионов долларов откатов за контракты, подписанные государственной компанией по ядерной энергетике "Энергоатом". Детективы заявили, что некоторые из контрактов касались строительства сооружений для защиты энергетических установок.

Министры энергетики и юстиции Украины подали в отставку в среду по просьбе президента из-за скандала. Фигура, которую называют центральной в этой схеме, Тимур Миндич, сбежал из страны.

