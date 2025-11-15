Корупційний скандал в Україні: Брюссель вимагає від Києва відповіді

Європейські лідери вимагають відповідей від української влади щодо нещодавніх корупційних скандалів в енергетиці, запевняючи, що й надалі підтримуватимуть оборону України і розроблятимуть плани використання для цього заморожених російських активів. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Washington Post.

У публікації йдеться, що два головні антикорупційні агенції України, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), оголосили цього тижня про широкомасштабне розслідування корупції, до якої можуть бути причетні топ-чиновники в Києві.

Протягом літа українська влада намагалася обмежити незалежність цих наглядових органів, що спричинило масові протести в Україні та рідкісне публічне засудження з боку Брюсселя. Зрештою, це питання було знято з порядку денного.

У схемі, описаній слідчими цього тижня, злочинці отримали близько 100 мільйонів доларів відкатів за контракти, підписані державною компанією з ядерної енергетики Енергоатом. Детективи заявили, що деякі контракти стосувалися будівництва споруд для захисту енергетичних установок.

Міністри енергетики та юстиції України подали у відставку в середу на прохання президента через скандал. Фігура, яку називають центральною у цій схемі, Тимур Міндіч, втік із країни.

